Trasladan al hospital a una mujer tras sufrir un accidente en Montitxelvo

Una mujer ha sido trasladada esta mañana al hospital de Gandia tras sufrir un accidente de tráfico en la CV-60, a la altura del término municipal de Montitxelvo. Desde el Consorcio de Bomberos han apuntado que varios efectivos han intervenido esta mañana a las 08:11 h tras recibir un aviso sobre accidente a la CV-60 en el citado municipio, "donde se ha producido una salida de vía de un vehículo cayendo por la cuneta y quedando volcado sobre el lateral. A consecuencia, una persona ha quedado atrapada en el interior".

Así, se han movilizado dos dotaciones de Gandia y Ontinyent con sargento de Gandia, que han excarcelado a la conductora: "La han tenido que excarcelar y la han transferido posteriormente a los medios sanitarios de GVA desplazados, para lo cual lo han tenido que ascender inmovilizada y mediante escala a la carretera".

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Los bomberos han movilizado a la víctima con una escala. / Levante-EMV

A su vez, desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han confirmado que han recibido "el aviso del accidente en Montitxelvo ha entrado a las 8.10 horas. Se trataba de un vehículo que ha caído en la cuneta de la CV-60 , en el km.21. La conductora era una mujer de 67 años que ha sido tratada por una ambulancia de Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) por un politraumatismo, especialmente por un trauma abdominal y dolor en las costillas. Ha sido trasladada al Hospital de Gandia".