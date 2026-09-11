Trasladan al hospital a una mujer tras sufrir un accidente en Montitxelvo
El Consorcio de Bomberos ha rescatado a la víctima mediante una escala antes de que el personal sanitario del Servicio de Asistencia Médica Urgente la trasladara al Hospital de Gandia
Una mujer ha sido trasladada esta mañana al hospital de Gandia tras sufrir un accidente de tráfico en la CV-60, a la altura del término municipal de Montitxelvo. Desde el Consorcio de Bomberos han apuntado que varios efectivos han intervenido esta mañana a las 08:11 h tras recibir un aviso sobre accidente a la CV-60 en el citado municipio, "donde se ha producido una salida de vía de un vehículo cayendo por la cuneta y quedando volcado sobre el lateral. A consecuencia, una persona ha quedado atrapada en el interior".
Así, se han movilizado dos dotaciones de Gandia y Ontinyent con sargento de Gandia, que han excarcelado a la conductora: "La han tenido que excarcelar y la han transferido posteriormente a los medios sanitarios de GVA desplazados, para lo cual lo han tenido que ascender inmovilizada y mediante escala a la carretera".
A su vez, desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han confirmado que han recibido "el aviso del accidente en Montitxelvo ha entrado a las 8.10 horas. Se trataba de un vehículo que ha caído en la cuneta de la CV-60 , en el km.21. La conductora era una mujer de 67 años que ha sido tratada por una ambulancia de Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) por un politraumatismo, especialmente por un trauma abdominal y dolor en las costillas. Ha sido trasladada al Hospital de Gandia".
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