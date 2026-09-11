El VIII Trofeo Family Cash de ciclismo reunirá en Ontinyent a más de un centenar jóvenes ciclistas de toda la provincia
El polígono El Pla será escenario este domingo 13 de septiembre de una competición organizada por el Club Ciclista Ontinyent con la colaboración del Ayuntamiento
El encuentro ciclista "Ciudad de Ontinyent VIII Trofeo Family Cash" reunirá a más de 115 jóvenes ciclistas de toda la provincia este domingo 13 de septiembre en la ciudad. Se trata de una competición organizada por el Club Ciclista Ontinyent con apoyo del Ayuntamiento de Ontinyent y la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana, así como el patrocinio de la empresa Family Cash.
El regidor de Deportes, Ferran Gandia, destacaba que "esta prueba de deporte de base es un acontecimiento incluido en la Challenge de Escuelas de la Provincia, que siempre cuenta con un gran ambiente y atrae participantes de toda la provincia y a sus familias. Desde el Ayuntamiento apoyamos esta cita desde las concejalías de Deportes, Servicios Municipales y Policía Local, también agradecemos la implicación de Protección Civil, y animamos a todas y todos a acercarse este domingo al circuito a disfrutar de las evoluciones de los niños y niñas participantes”.
Desde el Club Ciclista Ontinyent, su presidente Paco Sanchis explicaba que "al igual que en ediciones anteriores, se contará con las categorías de Promesas, Principiantes, Alevines e infantiles, tanto masculino como femenino, con pruebas que se desarrollarán desde las 10:00 horas de la mañana de domingo en un circuito de 1'5 kilómetros con punto de salida y meta las instalaciones de Family Cash, recorriendo el polígono El Pla y adaptando su duración a cada categoría".
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