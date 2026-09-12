La Diputació ampliará la plataforma y mejorará el drenaje de la CV-598 entre Canals y Montesa

Los problemas de inundación de la carretera CV-598 que une Canals y Montesa, que obligan a cortar la vía en episodios de lluvia intensa, quedarán subsanados con la obra que proyecta la Diputació de València, que ha licitado la ampliación de la plataforma y la mejora del drenaje de la CV-598 de la autovía A-35 a Canals por 4.778.599 euros y un plazo de ejecución de los trabajos de 15 meses. La vía sufre frecuentes inundaciones y cortes por la insuficiente evacuación de las aguas de escorrentía, un problema que será solucionado con la actuación.

Carretera de Canals a Montesa inundada y cortada al tráfico, tras un episodio de lluvias, en una imagen de archivo. / PERALES IBORRA

La CV-598 presenta importantes deficiencias que justifican la necesidad de una actuación de mejora, remarca la memoria del proyecto, que expone que la vía cuenta actualmente con una plataforma “de tan solo” 5,5 metros de anchura, sin arcenes ni bermas, con un firme envejecido y problemas de drenaje, lo que afecta negativamente a la funcionalidad, accesibilidad y seguridad vial.

La carretera, con una longitud de unos 3,3 kilómetros, atraviesa una zona principalmente agrícola, aunque en su tramo final existen viviendas diseminadas, industrias y empresas que generan desplazamientos de trabajadores a pie o en bicicleta, “sin que existan infraestructuras seguras para ello”. También cuenta con numerosos accesos directos a parcelas y caminos, algunos con condiciones de visibilidad insuficientes. Entre las deficiencias que presenta la carretera, destacan la estrechez de la sección transversal, accesos sin ordenar y la mala visibilidad en determinados puntos. Aunque los problemas de drenaje son los más graves que arrastra la carretera, donde, más de 2 kilómetros de cunetas vierten a una red municipal de pluviales con capacidad insuficiente, que precisan de una obra urgente. Además, las obras de drenaje ejecutadas para la línea ferroviaria de alta velocidad generan aportaciones de agua que se acumulan sobre la calzada por la escasa capacidad y pendiente de las cunetas existentes.

Carretera CV-598 cortada al paso tras una inundación, en una imagen de archivo. / PERALES IBORRA

Según la memoria del proyecto, la CV-598 presenta una “combinación de insuficiencia de anchura, accesos desordenados, deficiencias de seguridad vial y graves problemas de drenaje, lo que impide que la carretera ofrezca un nivel de servicio adecuado a las necesidades actuales y hace necesaria una actuación integral de mejora”. Una actuación integral que se centrará en el acondicionamiento del trazado. En planta se proyecta la mejora del radio en determinadas curvas; y en alzado se mejora el parámetro del acuerdo vertical situado bajo el cruce del ferrocarril. Tras la obra, la velocidad se establecerá en 60 km/h y se adoptan peraltes máximos del 5%, detalla el documento.

Los trabajos también se centrarán en la ampliación de la plataforma, que pasará a tener una calzada de 6 metros, arcenes de 1 metro y bermas de 0,75 metros. Además, para garantizar la reducción de la velocidad de los conductores antes de entrar al núcleo urbano de Canals, entre el punto kilométrico 2,856 y el final de la CV-598, se reducirá el ancho de los arcenes a 0,50 metros y se creará una mediana pintada de un metro de ancho, manteniendo carriles de 3 metros. En el tramo final de la actuación se proyecta la creación de una vía ciclopeatonal que discurrirá por la margen derecha, con un ancho de 3 metros y con un separador de 1 metros desde el kilómetro 3,025 hasta el final de la vía. También se ejecutará un paso de peatones en el kilómetro 2,950, para permitir acceder a la cooperativa agrícola, que se encuentra al otro lado de la vía.

Máquinas en una obra en la CV-598 tras un episodio de lluvia, en una imagen de archivo. / PERALES IBORRA

Respecto a la mejora del drenaje, se proyecta una nueva obra transversal de drenaje longitudinal desde la que partirá la obra de evacuación y vertido al río Cànyoles, una obra compuesta por arquetas a la entrada y salida, con las que conectarán las cunetas de ambos márgenes, y por un tubo de hormigón armado de 1 metro de diámetro interior. Además, se ejecutará una obra de evacuación y vertido al Cànyoles “necesaria para ejecutar una descarga de la escorrentía recogida por las cunetas y llevarla al río, ya que la red de pluviales de Canals con la que conecta las cunetas en la actualidad no tiene capacidad hidráulica suficiente”, precisa la memoria del proyecto.

La actuación incluye la reposición de caminos y reordenación de accesos a parcelas directos con condiciones de visibilidad adecuada. La obra contempla también trabajos de acondicionamiento de un talud, ajardinamiento del separador de la vía ciclopeatonal y reposición de las plantaciones existentes en la parcela junto al río Cànyoles.

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Carretera CV-598 entre Canals y Montesa, en un tramo sin arcenes. / AGUSTI PERALES IBORRA

La diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, manifiesta que “este proyecto responde a una de las prioridades que hemos establecido en el área de Carreteras durante toda la legislatura: la mejora de la seguridad. Además, daremos solución a un problema recurrente como es el de las inundaciones, evitando el corte del tráfico de la carretera en los episodios de lluvias”. Por su parte, el alcalde de Canals, Nacho Mira, celebra que “por fin, después de años guardado en un cajón, el proyecto se pone en marcha gracias a la Diputació. Es un proyecto fundamental para nuestros vecinos, porque cada vez que teníamos un episodio de lluvias se cortaba la vía y afectada de manera especial a una de nuestras pedanías, La Torre”.