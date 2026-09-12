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Els plàtans d'ombra de l'Albereda de Xàtiva: temps de canviar-los?
"Seria convenient canviar els arbres moribuns per altres espècies, o la mateixa, però prestant atenció a que és un ésser viu que necessita espai, aigua i un sòl profund que permeta desenvolupar les arrels"
En els darrers anys, els plàtans d’ombra de l’Albereda han sigut protagonistes de la història de Xàtiva, a causa de les seues malalties, pèrdua de corfa, i sobretot pel perill que tenen en èpoques d’inestabilitat climatològica, quan els forts vents ocasionats pel rebentons tèrmics ocasionen caigudes de grosses branques, o fins i tot fan tombar algun arbre que cau sobre el passeig de l’Albereda, com ja ha passat, el que fa fugir d’aquest espai d’esbarjo en el moment en què es detecten núvols negres en el cel de la capital de la Costera.
Però la pregunta que anem a fer-nos hui és quan i com va esdevindre l’Albereda en passeig d’aquest tipus d’arbres, hui gegants, en un passeig transformat en el pulmó verd de Xàtiva, que comunica amb la Glorieta, el parc de Selgas Marín, i el jardí del bes, els quals servixen a més de frontera entre la ciutat vella i els nous eixamples de la Xàtiva moderna i burguesa. Es preguntarem també si es temps de canviar-los, com van fer els nostres avantpassats, davant les malaties que aguaitaven a l’olm negre.
El Platanus o Plàtan d’ombra data a Xàtiva de les acaballes del segle XIX, entre 1894 i 1896. No va ser cap innovació ni novetat, des de temps immemorial era una arbre per a plantar al marge de camins i carreteres, ja que era ideal per a proporcionar ombra a viatgers, treballadors i animals de tir que eixien de la ciutat en direcció als camps de llaurar, o per a poder simplement passejar dins de l’àmbit urbà. El plàtan d’ombra, és un arbre caducifoli, de creixement ràpid capaç de superar els trenta metres d’alçada. Els seus fulls són grans i proporcionen una densa ombra, i el seu tronc està cobert d’una corfa que es desprèn en plaques.
Una espècie ideal per a projectar ombres als espais urbans, i que a més suporta molt bé la contaminació, els trasplantaments, i les podes. Té també un creixement ràpid, longevitat i resistència a les malalties. Tot acò va ocasionar que esdevinguera un dels arbres d’alineació més utilitzats a Espanya, ja que a més el seu dens fullatge, interceptava la radiació solar, i contribuïa a refredar l’ambient, sobretot, en les èpoques de majors temperatures.
Per totes aquestes característiques suposem que l’ajuntament en sessió plenària del 17 de gener de 1894, va iniciar la compra de plàtans, a costa del “...arranque de 63 olmos negros que media desde el convento de la Consolación a la suprimida puerta de Cocentaina y que se sustituya por plantones de plátanos... que se proceda a la pública subasta de los árboles que se han de arrancar...”. Hui seria impensable pendre una decisió així, la qual va ser tan polèmica, com la que es generaria ara si l’Ajuntament de Xàtiva decidira decretar la tala dels Platanus de l’Albereda.
Però hi havia una causa de força major. L’arribada de la grafiosi, un fong que provocava l’assecament de les fulles, i sovint matava els olms. Un arbre també caducifoli, de creixement ràpid, que podia arribar a tindre una gran alçada, i desenvolupar capçades molt amples i denses, projectadores d’ombra. Mateixa funció que la del Platanus, però amb la diferència que aquest darrer era resistent a la nova malaltia.
A la iniciativa de millorar els espais verds públics es va sumar l’altruisme d’Attilio Bruschetti para que “a sus costas pueda plantar en las cunetas de las carreteras de Alcira al puerto de la Ollería varios plataneros de los que a continuación existen...” . El que hui seria la Baixada del Carme, i els malpensats pensaven que ho feia per a cobrir d’ombra el naixent carrer que conduïa a sa casa.
S’iniciaren els treballs d’arranc dels arbres, i l’ajuntament va acumular tanta llenya, que s’encarregà a la secretaria sota la direcció d’Emilio Llanderal, de l’elaboració d’un plec de condicions per a vendre tots els olms en pública subhasta. La majoria dels arbres van ser comprats per José Tudela Fuster, propietari de la serradora més important de Xàtiva. Amb els diners obtinguts, i part de l’Albereda buida d’arbres, es va donar “autorización a la comisión de paseos para que adquiera 89 plantones de plátanos y una acacia para sustituir a los olmos negros arrancados del paseo de la Alameda”
Els nostres plàtans d’ombra esdevenen tot un veritable monument vegetal que acompanya a la història de la ciutat des dels últims 126 anys. Generacions senceres han passejat sota la seua ombra, però el que no es va pensar, és que el creixement urbà de la ciutat aniria en la seua contra. Els paviments, les canonades subterrànies, i la densificació de l’espai construït va entrebancar el creixement de les seues arrels.
Les inclemències metereològiques han fet evident que els arbres es troben malalts, i ja no tenen la força suficient per a resistir tempestes. Una malaltia que es manifesta en la reducció del creixement, pèrdua de branques, producció de fulles més menudes i menys abundants, a més de l’aparició de orificis i espais buits en els troncs, que fan minvar la intensitat en la producció d’ombra.
El temps històric ha canviat, i els arbres ja no toleren l’asfalt ni les canonades, que impedeixen fer crèixer les seues arrels, ni la calor tan extrema, ni episodis de sequera tan intensos, ni l’excessiva uniformitat que facilita la reproducció de les plagues, i fa pensar que tal vegada seria convenient canviar els arbres moribuns per altres espècies, o la mateixa, però prestant l’atenció a que és un ésser viu que necessita espai, aigua, i un sòl profund que permeta desenvolupar les arrels. La veritat, és el que millor ombra dona per refredar unes ciutats cada volta més calentes.
Malgrat que des del 2018 ve desenvolupant-se un pla per intentar salvar els plàtans d’ombra, la cosa es troba ben complicada. I si s’opta per la substitució, tampoc es gens senzilla, ja que abans s’hauria de retirar la terra erma, per tal de crear un nou sòl que aporte els nutrients necessaris per al creixement dels nous exemplars. Tornaran els olms? No ho sabem.
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