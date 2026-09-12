Tras los pasos de Federico García Lorca en Xàtiva

Federico García Lorca falleció el 18 de agosto de 1936, a la edad de 38 años. Fue fusilado por integrantes del bando sublevado en la Guerra Civil Española y sus restos aún descansan en una fosa común. Han pasado 90 años... y la herida sigue abierta. Sus obras permanecen y muchos son los expertos que recuerdan su figura.

En el caso de Xàtiva, el profesor Rafael Buforn publicó en 2022 un amplio estudio sobre la visita que la compañía la Barraca -dirigida por Lorca- realizó a la ciudad un sábado del mes de julio de 1993, tres años antes del fallecimiento del poeta. "García Lorca, por el valor de su poesía, siempre ha sido para mí uno de mis poetas preferidos en lengua castellana. Siempre hice un uso abundante en mis clases de lengua castellana, tal vez influenciado por su trágica muerte y por todo lo que representa como símbolo en la lucha contra el fascismo español", expone.

"De ahí que me impactara mucho el descubrimiento de la estancia del poeta granadino en Xàtiva con el grupo de teatro La Barraca, mientras hojeaba -en mis investigaciones sobre la II República- el semanario local El Demócrata", prosigue. El estudio, publicado, en 2022, evoca con todo detalle lo acontecido aquel día.

Artículo sobre la visita de la compañía la Barraca a Xàtiva en 1933. / Levante-EMV

El artículo

Sin embargo, hay otro descubrimiento más reciente que Buforn ha conectado entre la figura de Lorca y la capital setabense. El hallazgo de una columna publicada en una medio local de Xàtiva y firmada por uno de los implicados en la muerte del poeta: "García Lorca no solo estuvo en Xàtiva dirigiendo 'La Barraca', sino que también uno de los principales implicados en su detención y muerte colaboró en los semanarios derechistas setabense de la época, atacando en este caso concreto los socialistas, los intelectuales y el capital en una columna del 'Agrario de Xàtiva' (6-9-1934), portavoz de la derecha regional agraria".

Artículo firmado por Ramón Ruiz Alonso en el semanario el Agrario. / Archivo R. F.

El nombre de esa persona sería Ramón Ruiz Alonso. Buforn radiografía su existencia: "Nacido en 1903 en Villaflores, una localidad de la provincia de Salamanca... Después de la proclamación de la Segunda República, se unió a las Juntas Ofensivas Nacional-Sindicalistas (JONS) fascistas... En otoño de 1933 fue enviado a Granada para trabajar como tipógrafo en el diario Ideal, de la Editorial Católica. Y también fue diputado por el partido Acción Obrerista de la CEDA. Una vez triunfó el golpe de estado de julio de 1936 en Granada, Ruiz Alonso se unió a los rebeldes y participó activamente en la represión de la izquierda y de los republicanos".

Buforn concreta que "el artículo se publicó en pleno Bienio Negro, antes de la Revolución de Octubre. En una época de radical confrontación y extrema polaridad política; dónde podemos observar los eslóganes políticos, los ataques personales, las falsedades e injurias, la tergiversación de la realidad y el significado de las palabras, atribuyendo al contrario lo que eran y hacían ellos, predominan sobre el análisis serio y objetivo. Todo muy propio de los discursos y hechos de la derecha de aquella época, y por desgracia, también, de la actual. No falta la demagogia...", expone.

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Y la pregunta es: ¿Cuál fue su participación en la muerte de García Lorca?. El profesor la responde: "Las investigaciones sobre el asesinato de Federico García Lorca realizadas por el historiador Ian Gibson indican que Ruiz Alonso preparó una denuncia contra él y el 16 de agosto de 1936 apareció en la casa familiar de los Rosales. Lorca se había refugiado bajo la protección de su amigo el poeta Luis Rosales, falangista como varios de sus hermanos. A pesar de la oposición de los Rosales, Ruiz Alonso lo detuvo y lo trasladó al Gobierno Civil. Lorca iba acompañado de otro de los hermanos Rosales, Miguel, que preguntó a Ruiz Alonso los motivos por los cuales había sido arrestado el poeta. Ruiz Alonso respondió que 'era un espía de Rusia' y que 'había hecho más daño con la pluma que otros con la pistola'. Más tarde, García Lorca sería llevado a un lugar entre Alfacar y Víznar, donde fue asesinado".