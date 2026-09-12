Seguridad en los museos de Xàtiva

El reciente robo de las piezas del llamado “Tesoro de Villena” en el Museo de Villena (MUVI), de titularidad municipal, un museo que, además, participó, junto a 34 destacados museos de 17 países europeos, en el mes de junio, en el congreso anual del European Museum Forum (EMF) obteniendo un diploma que reconocía su mejora de la calidad pública, ha despertado la preocupación en museos de ciudades medias y pequeñas por la seguridad de sus colecciones.

Pila islámica en el Museu de l'Almodí de Xàtiva. / Perales Iborra

No es descartable que los autores del robo en Villena hubieran detectado que a pocos kilómetros, y con buena comunicación por autovía, existía una ciudad histórica como Xàtiva, con un valioso legado patrimonial de piezas destacadas en sus museos, aunque no de la tipología del tesoro de piezas de oro robado en la ciudad alicantina del que, probablemente, fundido y dado el desorbitado y creciente precio que está alcanzando el oro en el mercado, sería mucho más fácil obtener un elevado beneficio ilícito.

La ciudad de Xàtiva posee dos museos y una colección museográfica reconocidos por la Generalitat Valenciana: el Museo Municipal de Bellas Artes, desdoblado en varios edificios rehabilitados como el almudín, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y el Peso Real o aduana de mercaderías, que fue sede del banco de España en la ciudad; el museo de la Colegiata de Santa María, en el interior del templo colegial con declaración de BIC; y la colección museográfica de la iglesia-ermita de Sant Feliu, también declarada BIC y situada en la falda de la montaña, entre el castillo y la ciudad.

Cualquier visitante que haya entrado en estos tres espacios museísticos setabenses habrá notado que no van sobrados de personal que esté presente en todas sus salas y formado para detectar conductas sospechosas y que los medios materiales también son bastante deficitarios. El que los horarios de apertura no sean todo lo amplios que deberían en una Xàtiva cuyos responsables “venden” como destino turístico referente del interior de la Comunitat Valenciana, de hecho en la temporada alta turística estival el museo municipal abre de martes a domingo de 10 a 14:30 horas, el museo colegial no abre por las tardes durante todo el año y la ermita de Sant Feliu se encuentra a expensas de la apertura por los guardeses, tras la amortización hace unos años por la Generalitat Valenciana de un puesto de trabajo que estaba asignado al monumento, tampoco implica que los museos estén fuera del peligro de sufrir robos, ya que buena parte de ellos, como el caso de Villena, se producen fuera del horario de apertura.

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Cuatro técnicos cuelgan el cuadro de Felipe V cabeza abajo en el Museu de Belles Arts tras su restauración. / Perales Iborra

Cabe revisar urgentemente el protocolo de seguridad o establecer uno si no lo hay en los museos setabenses sobre sus exclusivas e históricas piezas, sobre todo de orfebrería y retablos góticos. Y esta tarea, que no puede demorarse debido a la alerta lanzada por Interpol, a finales del mes de agosto, sobre la transformación tanto de las tácticas como de los objetivos de los atracos en los museos, debería coordinarse con la conselleria autonómica puesto que los museos de Xàtiva pertenecen a la red de museos y colecciones reconocidas por la Generalitat Valenciana. Y por otra parte, se debería trabajar en la elaboración de réplicas exactas de las piezas más valiosas para ser expuestas en situaciones y épocas peligrosas como la actual, guardando las originales en lugares seguros -el tesoro de Villena se guardaba en una cámara bancaria acorazada hasta la apertura del nuevo MUVI-. Y para todo ello, es más que necesaria una línea de ayudas de ámbito estatal, autonómica y provincial para los ayuntamientos que custodian un valioso patrimonio histórico y cultural que corre el riesgo de desaparecer para siempre y con ello una singularidad e identidad que forma parte del legado dejado por distintas civilizaciones.