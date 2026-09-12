Los vehículos eléctricos no alcanzan el 2 % del parque móvil en Ontinyent o Xàtiva

La irrupción del coche eléctrico en territorio nacional está yendo más lento de lo esperado, pese a los esfuerzos de las administraciones y las marcas que fabrican este tipo de vehículos. Los datos no engañan: se estima que no alcanzan ni el 8 % del parque móvil en España. Aunque en las calles de algunas ciudades se puedan ver algunos modelos icónicos de las marcas que apuestan por el coche eléctrico, lo cierto es que su presencia es escasa. Los puntos de recarga sí están más asentados, pero no hay de momento un cambio de modelo a nivel generalizado.

Así ocurre, por ejemplo, en ciudades como Xàtiva y Ontinyent. Los datos aportados por ambos consistorios confirman que en el capital de la Vall d'Albaida residen en 2026 459 vecinos que han visto bonificado su impuesto este año, por 207 en la urbe setabense, al contar con un vehículo eléctrico. Tomando como base el último dato oficial sobre el parque móvil total de ambas ciudades publicado en la página web de la Dirección General de Tráfico (DGT) y cruzándolo con las bonificaciones, se podría apuntar que los vehículos eléctricos suponen un 1,4 % del total en Ontinyent y un 0,87 % en Xàtiva.

Aunque, como siempre ocurre en estos casos, las cifras deben contextualizarse. Y tratarse con cautela. Las estadísticas oficiales reflejan que el parque móvil de Ontinyent estuvo formado por un total de 30.796 vehículos al cierre de 2025. Si se toma como referencia ese número, las bonificaciones a 459 vecinos apuntan a un 1,4 % por ciento. La huella del vehículo eléctrico es escasa en la capital de la Vall d'Albaida. El parque móvil de la ciudad está formado por 20.505 turismos, 3.584 motocicletas, 1.680 furgonetas, 1,785 camiones, 2.500 ciclomotores, 52 autobuses y 690 vehículos englobados en un capítulo sin concreción denominado "otros". Y también destaca el dato de la edad media de los vehículos, que supera los 15 años. En un contexto como el actual, la gente apura lo máximo que puede a la hora de cambiar de coche.

Por lo que respecta a la capital de la Costera, las 207 bonificaciones no alcanzarían el 0,90 % del total, por lo que la presencia de los vehículos eléctricos sería aun menor. Según el mapa descrito por la DGT, en Xàtiva hay un total de 23.665 vehículos. Dicha cifra se reparte entre 15.573 turismos, 3.268 motocicletas, 1.180 furgonetas, 1.297 camiones, 1.686 ciclomotores, 10 autobuses y 641 vehículos englobados en el apartado "otros". La edad media también supera los 15 años.

Varios vehículos eléctricos, en un punto de recarga de coches ubicado en Xàtiva. / PERALES IBORRA

"Yo creo que habrá muchos más"

Los profesionales del sector también piden "cuidado" a la hora de tratar los números. Así lo comentó Ximo Gramage -presidente de la Asociación de Talleres de Automoción de La Vall d'Albaida-, que fue consultado por Levante-EMV y expuso que "hay que interpretar los datos. Por ejemplo, las empresas cuando hacen un renting o una financiación estos vehículos pueden no ir a nombre del cliente y estarán matriculados en otros lados, pero circulan por Ontinyent. Yo creo que habrá muchos más de 459, quizás más del doble".

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A su vez, Gramage comentó que los vehículos híbridos-eléctricos están en auge en la actualidad: "Yo creo que son los que más se matricula y copan muchas ventas, quizás el 60 %". Por último, preguntado sobre la elevada edad del parque móvil, apuntó que "la gente aguanta sus coches, eso está claro. Hay mucho vehículo viejo. Si la gente trabaja en la ciudad, el recorrido que hace es corto y va aguantando el coche viejo como puede. También se pasan los coches entre familiares. Pero esto no solo pasa en ciudades como Xàtiva y Ontinyent, el mercado español está muy envejecido en general", apostilló.