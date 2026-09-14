El Ahora Vóley Xàtiva femenino inicia la Copa Comunitat cediendo ante el San Juan de Alicante

El Club Voleibol Xàtiva inicia las primeras competiciones oficiales con la Copa Comunitat Valenciana. Los dos primeros equipos del club setabense, el femenino y el masculino, disputan esta Copa Comunitat Valenciana, organizada por la Federació de Voleibol de la CV, y en la que solo pueden participar los conjuntos de la Comunitat inscritos en ligas nacionales organizadas por la Real Federación Española de Voleibol. Durante este mes de septiembre, la Copa enfrentará a equipos valencianos de la máxima liga profesional, superliga2 y primera división nacional. Esta temporada cambia el formato y se jugarán al menos tres partidos por equipo, con fases previas, octavos de final, cuartos de final, semifinales y Final, así como partidos de consolación para los perdedores del cuadro. Además de la clasificación final y la lucha por el título, la Copa supone una buena preparación de cara al inicio de la liga regular que tendrá lugar el día 3 de octubre de 2026, al tener que medirse en muchos casos a rivales que militan en categorías superiores.

El Ahora Vóley Xàtiva femenino de primera división nacional disputó su primer partido de Copa frente al Gestimat San Juan de superliga2, un conjunto muy reforzado y de superior categoría. Ganaron las alicantinas por 0-3 (17-25/15-25/20-25). El partido se disputó en el pabellón de voleibol de Xàtiva. En el primer set ya se vieron las claras diferencias, sobre todo por el número de jugadoras extranjeras en pista por parte del conjunto alicantino. Las de Xàtiva no desentonaron en recepción, aunque no estuvieron lo suficiente contundentes en ataque como para poner en apuros a la defensa visitante en los momentos claves del partido. Arriesgaron en saque y por momentos recortaron la diferencia en el marcador. Las visitantes trabajaron bien en bloqueo y fueron contundentes en ataque, lo que marcó la diferencia. En el primer set, las de Bruno Pisciottano y Quique Mateu lograron reducir la diferencia a un máximo de tres puntos (12-15), pero dominaron las visitantes. Un guion parecido en el segundo set, en el que las de Xàtiva cometieron algunos errores de recepción en el inicio del set por lo que las alicantinas tomaron ventaja 2-7. Reaccionaron las locales con un juego más dinámico (8-11), aunque finalmente lograba imponerse el poderío visitante. Uno de los mejores momentos de juego de las de Xàtiva se producía en el tercer set, donde lograron apretar el marcador 15-16, aunque el San Juan lograba salir bien de la presión, sobre todo gracias al ataque contundente. Las setabenses lucharon con el apoyo del público, pero no consiguieron superar al rival.

Por el Ahora Vóley Xàtiva jugaron: Sandra Martínez, Andrea Belaunzaran, Iratxe ortega, Victoria Lomas, Gloria Martínez, María Martí, Alison Quintin, Adriana López, Joaquina Ponzinibbio, Mara Alcocel, Martina Valor y Carmen Pérez. Por el San Juan: Delor, Pereyra, Albert, Silveira, Sorrino, Madaleno, Ferrer, Socunza, Martínez, Tognarelli, Arnarsodoitir, Isaeva. La próxima jornada, el Ahora vóley Xàtiva recibe al Playas de Benidorm de la superliga2 en el pabellón municipal de voleibol, el sábado 19 de septiembre a las 19 horas.

Conjunto masculino

El Familycash Xàtiva voleibol masculino de superliga2 disputa dos amistosos contra CP Conqueridor de Valencia y Liceo de Paterna a la espera del debut en la Copa el próximo sábado contra el CV Fabraquer de Campello en la cancha alicantina. Los de Xàtiva, exentos de jugar la primera fase de la Copa, disputaron dos encuentros amistosos muy productivos. El pasado jueves en València contra el CP Conqueridor de primera división nacional, un partido muy igualado que acabó en tablas 2-2, en el que los entrenadores setabenses Eduardo Berenguer y Borja Reyes destacaron el buen nivel de recepción exhibido por el conjunto de Xàtiva, que propició la superioridad del equipo en algunos momentos del partido. Primer partido y varias cosas que ajustar. El viernes se disputó el segundo partido contra el Liceo Paterna en la cancha del Paterna, un conjunto de Superliga2, recién ascendido esta temporada y rival directo de los de Xàtiva. Igualmente, el partido finalizaba en tablas 2-2. La impresión de los entrenadores fue mejor que en el partido anterior, se observó una mayor conjunción entre los jugadores más jóvenes y los veteranos en el esquema de juego, manteniendo el buen nivel de recepción, que ya destacó en el partido anterior. Buen ataque y bloqueo, siendo superiores al rival en muchos momentos del partido. Se realizaron todas las pruebas necesarias y saltaron a la cancha todos los jugadores del equipo.

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El próximo sábado 19 de septiembre por la tarde, en horario por determinar, los de Xàtiva disputarán los octavos de final de la Copa Comunitat Valenciana contra el Inmojoven Campello de la primera división nacional en la cancha alicantina. Será un encuentro complicado, pero se afronta con optimismo después de lo visto el pasado fin de semana. Si el Familycash ganara en Campello se jugarían los cuartos de final al día siguiente domingo 20 de septiembre en el pabellón de Voleibol de Xàtiva contra el ganador del partido CV Almoradí-CV Paterna-Liceo. Si el equipo de Xàtiva pierde en el Campello, jugaría el sábado 26 en Xàtiva contra rival pendiente de determinar.