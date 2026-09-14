Anna inicia las obras de su nueva Sala Multiusos y Auditorio con una inversión de 1,73 millones de euros

Anna ha dado este lunes un paso muy importante con el inicio de las obras de construcción de su nueva Sala Multiusos/Auditorio Municipal, una infraestructura largamente demandada por los vecinos y que, tras años de trámites y planificación, comienza finalmente a hacerse realidad.

La actuación supone una inversión de 1.729.900 euros y ha sido adjudicada a la empresa Consval 2012, S.L. El proyecto cuenta con una financiación de 1.124.949,39 euros procedentes del Pla Obert d’Inversions 2024-2027 de la Diputació de València, mientras que el Ayuntamiento de Anna asumirá el resto de los fondos necesarios con recursos municipales.

Según destacan desde el ayuntamiento, la futura instalación nace "con una clara vocación de convertirse en uno de los grandes espacios para la vida cultural y social de Anna". El edificio permitirá acoger conciertos, actuaciones musicales, representaciones teatrales, actividades de asociaciones y colectivos, celebraciones, reuniones y todo tipo de acontecimientos de interés para el municipio.

El inicio de las obras culmina un proceso que se ha prolongado durante más de dos años y medio y que ha requerido numerosos pasos previos: modificaciones urbanísticas, estudios e informes técnicos, redacción y supervisión del proyecto, adquisición de terrenos, habilitación presupuestaria y toda la tramitación necesaria para hacer posible la financiación y posterior contratación de la obra.

Trabajos previos en la parcela, este lunes. / A.A.

Para el alcalde de Anna, Miguel Marín, el comienzo de los trabajos supone “uno de los momentos más importantes de esta legislatura”. “Después de haber conseguido sacar adelante todos los Planes Provinciales que teníamos pendientes, los correspondientes a los planes 20/21 y 22/23, por fin podemos comenzar una actuación de esta envergadura dentro del Plan Obert 2024-2027 de la Diputació de València, sumando además una importante aportación municipal”.

Marín ha destacado especialmente el recorrido necesario hasta llegar al inicio de las obras: “A veces vemos una obra cuando empiezan las máquinas, pero detrás hay muchísimo trabajo. Hemos tenido que completar modificaciones urbanísticas, informes, proyectos, supervisiones, financiación, presupuesto, licitación y adjudicación. Han sido muchos pasos, pero todos eran necesarios para llegar hasta este día”.

El alcalde ha subrayado que el proyecto responde además a una reivindicación histórica de la población: “La Sala Multiusos /Auditorio es una infraestructura que los anneros llevan muchos años demandando. Anna necesitaba un espacio de estas características, capaz de acoger actividades culturales, musicales y sociales durante todo el año. Hoy dejamos atrás muchos años de espera y empezamos a construir una realidad”.

“En unos meses, Anna tendrá un espacio que durante mucho tiempo solo había sido un proyecto sobre el papel. Hoy empieza a levantarse”, ha añadido Marín.

Un espacio versátil

La nueva Sala Multiusos/Auditorio está concebida como un espacio versátil, pensado no solo para grandes acontecimientos, sino también para dar servicio durante todo el año a las asociaciones, colectivos, entidades culturales y vecinos de Anna.

“Queremos que sea un edificio vivo, utilizado y disfrutado por todo el pueblo. Que sirva para un concierto, una obra de teatro, una actividad cultural, una celebración, una reunión de una asociación o cualquier iniciativa que necesite un espacio de estas características”, ha señalado el alcalde.

Con el inicio de las obras, Anna incorpora así uno de los proyectos de mayor envergadura de los últimos años y da un nuevo paso en la transformación y modernización de sus equipamientos municipales.