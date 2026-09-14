Así cambian los horarios de Cercanías para viajar desde Xàtiva y otros municipios de la Costera a València

Los usuarios de la línea C2 de Cercanías de Xàtiva y los municipios de la Costera situados hacia Moixent afrontan este mes septiembre con cambios importantes en sus desplazamientos diarios a València. Renfe ha estrenado una nueva programación de horarios y prepara además un nuevo refuerzo de la línea a partir del próximo lunes 21 de septiembre, cuando está previsto incorporar dos circulaciones adicionales.

Los cambios afectan especialmente a los vecinos que utilizan el transporte público para entrar a trabajar o estudiar en València por la mañana y regresar por la tarde, aunque la situación continúa siendo diferente en Xàtiva y en las localidades situadas al sur de la capital de La Costera.

Los nuevos cuadros de la C2 entraron en vigor el pasado 7 de septiembre y reorganizan los servicios entre València Nord y Xàtiva a lo largo de prácticamente toda la jornada. Renfe ha incluido la línea dentro del incremento progresivo de oferta que está desplegando este mes en el núcleo de Cercanías de València.

La primera salida que aparece desde València Nord hacia Xàtiva parte a las 5.35 horas y alcanza la capital de La Costera a las 6.34, mientras que las conexiones continúan durante el resto del día y hasta la noche. En sentido contrario, Xàtiva dispone de servicios hacia València desde primera hora de la mañana, con una concentración especialmente importante de circulaciones en las franjas utilizadas por trabajadores y estudiantes.

Dos trenes más desde el 21 de septiembre

La principal novedad todavía pendiente llegará el lunes 21 de septiembre. Renfe prevé añadir desde esa fecha seis nuevos servicios al conjunto de Cercanías valenciano, de los que dos corresponderán a la C2 y otros cuatro a la C1 hasta Cullera. El refuerzo llega después de que la compañía anunciara a finales de agosto un crecimiento progresivo de las frecuencias en las líneas C1, C2 y C6 asociado a la incorporación de nuevos trenes Civia 465.

En total, Renfe trasladará al núcleo valenciano 41 unidades Civia: 22 a lo largo de 2026 y otras 19 durante 2027. La compañía sostiene que su llegada permitirá incrementar en más de un 30% la capacidad de los servicios en los que sustituyan a los actuales trenes.

Cada Civia dispone de 748 plazas frente a las 549 de las unidades a las que sustituye y ofrece 277 asientos, frente a los 219 o 233 de los modelos actuales. Renfe destaca también una mayor fiabilidad de la nueva serie: según sus datos de mayo, los Civia registraban una incidencia cada 487.934 kilómetros, frente a los 211.292 kilómetros de las unidades de la serie 447 que prestan servicio actualmente en València.

Para Xàtiva, por tanto, la mejora combina más capacidad y una ampliación de la oferta, con especial interés en las horas punta de entrada y salida de València.

Una situación distinta desde l'Alcúdia de Crespins hasta Moixent

La fotografía cambia para los viajeros de l'Alcúdia de Crespins, Montesa, Vallada y Moixent. Aunque todos ellos forman parte del corredor de la C2, parte de los desplazamientos entre estos municipios y Xàtiva continúan realizándose mediante servicios alternativos por carretera debido a las obras ferroviarias.

Los horarios de septiembre mantienen los autobuses que conectan las estaciones de Moixent, Vallada, Montesa y l'Alcúdia de Crespins con Xàtiva, desde donde los viajeros pueden continuar en tren hasta València.

Mientras un usuario de Xàtiva puede realizar directamente el trayecto ferroviario hasta València, quienes parten desde las poblaciones situadas hacia Moixent deben tener en cuenta el enlace entre autobús y tren, de manera que la utilidad de las nuevas frecuencias depende también de la coordinación entre ambos servicios.

El corredor se encuentra condicionado por las obras de duplicación de vía entre l'Alcúdia de Crespins y La Encina, una de las principales actuaciones ferroviarias actualmente en marcha en La Costera. Adif mantiene, de hecho, nuevos contratos asociados a estas obras y a la remodelación de las instalaciones ferroviarias de l'Alcúdia de Crespins.

El objetivo: hacer más competitivo el viaje diario

La modificación llega en uno de los momentos del año de mayor demanda de movilidad, coincidiendo con el regreso a los centros de trabajo, universidades e institutos. La C2 constituye la principal conexión ferroviaria de Xàtiva y buena parte de La Costera con el área metropolitana de València, por lo que unos pocos minutos de diferencia en las primeras y últimas circulaciones pueden determinar que el tren sea o no una alternativa real al vehículo privado.

La nueva programación permite distribuir las conexiones durante una franja más amplia del día, pero habrá que esperar al 21 de septiembre, con la incorporación de las dos circulaciones adicionales anunciadas para la C2, para comprobar la configuración definitiva del refuerzo previsto por Renfe para este mes.

La llegada de los Civia añade además otro factor: aun en aquellas franjas en las que no aumente sustancialmente el número de trenes, la operadora busca transportar a más viajeros en cada composición, una de las reivindicaciones recurrentes en los servicios más utilizados a primera hora de la mañana y al final de la jornada laboral.