El campus de la UV en Ontinyent cubre todas las plazas y mantiene más de 1.700 estudiantes en lista de espera

El campus de la Universitat de València (UV) en Ontinyent ha vuelto a cubrir el 100% de las plazas de matriculación en sus cuatro titulaciones para el curso 2026/2027 manteniendo a estas alturas más de 1.700 estudiantes en lista de espera, en lo que es ya la recta final del periodo de matriculación, para el que faltan solo dos más de las 7 adjudicaciones previstas.

En total se cuenta con 254 nuevos alumnos matriculados (59 en Enfermería, 72 en Administración y Dirección de Empresas, 47 en Mestre/a de Educación Infantil y 51 en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte), y 1.734 aspirantes en lista de espera. De ellos y ellas, la mayor cifra es la de aspirantes en espera al Grado de Enfermería, con 1294, seguida por Mestre/a de educación infantil con 190. Además, hay que añadir a los 25 alumnos matriculados en el Máster Universitario en psicología General Sanitaria, que cuenta con 101 aspirantes en lista de espera. De este modo, la demanda global a las cuatro titulaciones es casi 7 veces superior a la oferta de nuevos alumnos para el próximo curso. Por otro lado, el programa de formación para mayores de 50 años “La Nau Gran” cuenta este año con 273 personas matriculadas, contándose este año con un curso más que el año pasado, al tener 3 cursos en la formación básica y 5 en la formación avanzada.

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El regidor de Educación del Ayuntamiento de Ontinyent, Ferran Gandia, destacaba que estos resultados “muestran una vez más la total consolidación de la oferta universitaria en la ciudad y la acertada apuesta por estas titulaciones. Tenemos una oferta universitaria muy completa y con una elevada demanda, y somos una referencia universitaria en las comarcas centrales. Nuestra oferta es tremendamente completa y ahora tenemos por delante el objetivo ilusionante de acoger próximamente la primera carrera pública de Veterinaria en la Comunitat Valenciana, un proyecto que supondrá un hito histórico, gracias al trabajo en los últimos años de la Fundació Universitària presidida por nuestro alcalde Jorge Rodríguez y con el ayuntamiento, la Universitat de València y Caixa Ontinyent en el frente”, destacaba.