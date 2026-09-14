El CC Ontinyent celebra una jornada de ciclismo base con el Gran Premi Family Cash

Ontinyent vivió este pasado domingo una gran matinal de ciclismo base con la celebración del Trofeu d’Escoles de Ciclisme Gran Premi Family Cash, una prueba organizada por el Club Ciclista Ontinyent que reunió numerosas escuelas de ciclismo de la provincia. La jornada estuvo marcada por la gran participación y por el ambiente que se vivió durante toda la mañana, en una cita que convirtió las instalaciones de Family Cash en el escenario de una auténtica fiesta del ciclismo base. Desde el CC Ontinyent se muestran muy satisfechos tanto con la organización como con el desarrollo de la prueba, así como con la respuesta de las escuelas participantes.

Ciclistas alevines de la Escola de Ontinyent con los trofeos conseguidos en el Gran Premi Family Cash. / Escola Ciclisme Ontinyent

La Escola de Ciclisme de Ontinyent partía como anfitriona y sus jóvenes ciclistas pudieron competir ante su público en una jornada muy especial. El circuito consistía en completar una vuelta al recinto, con paso por el parking y posterior salida a la recta de meta, donde los participantes disputaban los esprints finales.

En cuanto a los resultados deportivos, los corredores y corredoras de la Escola de Ciclisme de Ontinyent protagonizaron una destacada actuación, consiguiendo numerosos podios en las diferentes categorías. En la prueba de gymkana, la categoría de Promesas contó con una elevada participación. Los corredores locales afrontaron el circuito de obstáculos con los nervios propios de competir en casa, pero completaron una buena actuación. Erik Mollà consiguió la tercera posición, mientras que Leo Marrahí, Vega De Lamo, Vega Bonell, Maties Mestre, Kendall López y Llum Bonell finalizaron dentro del Top 20.

Corredores durante la prueba del Gran Premi Family Cash celebrada en Ontinyent. / Escola Ciclisme Ontinyent

En la categoría de Infantiles, destacó especialmente la victoria de Jaume Beneyto, mientras que Tono Selva fue cuarto. Pau Vallés acabó en novena posición, Nicolás Sanz en la veintena, Alejandro Pulgarín en la vigesimoprimera y Daniel Mullor en la vigesimosexta. En la prueba en línea, la jornada también dejó numerosos buenos resultados para la Escola de Ontinyent. En Promesas de primer año, Llum Bonell fue cuarta, mientras que en Promesas de segundo año Maties Mestre consiguió la tercera posición, con Erik Mollà cuarto y Leo Marrahí séptimo. En la categoría femenina, Kendall López consiguió la victoria, con Vega De Lamo quinta y Vega Bonell sexta. En Principiantes, Mario Sanz finalizó en sexta posición.

La categoría de Alevines de primer año dejó un doble podio, con Hugo Felipe como vencedor y Teo Soriano en tercera posición, mientras que Vera Mollà consiguió la segunda posición. También fue una jornada especial para Luis Fernández, que disputó su primera carrera. En Alevines de segundo año, Josep González fue sexto y Marc Beneyto, octavo. Finalmente, en la categoría de Infantiles de primer año, la Escola de Ontinyent consiguió otro doble podio, con Nicolás Sanz en segunda posición y Alejandro Pulgarín en tercera. En Infantiles de segundo año, Jaume Beneyto volvió a subir a lo más alto del podio, mientras que Daniel Mullor fue quinto, Pau Vallés séptimo y Tono Selva noveno.

Ciclistas de la Escola de Ontinyent con los premios conseguidos en el Gran Premi Family Cash. / Escola Ciclisme Ontinyent

Desde el Club Ciclista Ontinyent valoran muy positivamente el resultado de la jornada, tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo. La entidad destaca especialmente la participación de las escuelas de la provincia, el gran ambiente vivido durante toda la prueba y el trabajo de todas las personas que hicieron posible el acontecimiento. El Club Ciclista Ontinyent ha querido agradecer la implicación de los voluntarios, familias, patrocinadores y colaboradores que, año tras año, trabajan para que esta cita pueda continuar creciendo y consolidándose dentro del calendario del ciclismo base. La jornada contó con la presencia durante toda la mañana del regidor de Deportes de Ontinyent, Ferran Gandia, que pudo disfrutar de la prueba y compartir la actividad con ciclistas, familias y miembros de la organización. A la finalización de las competiciones, Gandia participó en la entrega de los trofeos junto con el presidente del Club Ciclista Ontinyent, Paco Sanchis. Desde la entidad ontinyentina también han querido agradecer especialmente a Family Cash su confianza y su apuesta por el ciclismo base y por el deporte, un apoyo que resulta fundamental para poder continuar organizando este tipo de acontecimientos y ofreciendo a los más jóvenes un espacio para disfrutar de la bicicleta y de la competición.

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Una jornada que dejó muy buenas sensaciones y que confirma el Grand Prix Family Cash como una gran fiesta del ciclismo base en Ontinyent.