Compromís pide una unidad fija de cribado de cáncer de mama en Ontinyent para evitar desplazamientos a Xàtiva

Compromís per Ontinyent llevará al pleno ordinario de septiembre una propuesta para solicitar a la Conselleria de Sanidad la implantación de una Unidad de Prevención de Cáncer de Mama fija en Ontinyent, con el objetivo de evitar que las mujeres de la ciudad y de otros municipios de la Vall d'Albaida tengan que desplazarse hasta Xàtiva para participar en el programa de cribado.

La iniciativa fue presentada este lunes por el portavoz municipal y candidato a la Alcaldía de Compromís, Nico Calabuig, y por la concejala Helena Gandia. La formación argumenta que la población de la comarca, su dispersión geográfica, las dificultades de transporte público y las instalaciones disponibles en el nuevo Hospital de Ontinyent justificarían la creación de un punto estable para realizar estas pruebas.

Según los datos aportados por Compromís, la Vall d'Albaida cuenta con cerca de 90.000 habitantes y unas 15.000 mujeres se encuentran en la franja de edad de 45 a 74 años a la que se dirige actualmente el programa de detección precoz.

Calabuig defendió que disponer del servicio en Ontinyent facilitaría el acceso a las mamografías, especialmente a las mujeres con mayores dificultades para desplazarse. "En estos momentos, las mujeres de Ontinyent y la Vall d'Albaida tienen que desplazarse a Xàtiva para realizarse una prueba básica y esencial", señaló el portavoz, que considera que el volumen de población permitiría disponer de una unidad propia.

Como referencia, Compromís cita los casos de Requena y Vinaròs, que cuentan con unidades fijas atendiendo, entre otros criterios, a la dispersión territorial de su población.

El Hospital de Ontinyent, posible ubicación

La formación plantea que las nuevas dependencias del Hospital de Ontinyent podrían albergar el servicio por disponer de espacio e instalaciones sanitarias modernas.

Calabuig también destacó que uno de los principales argumentos de la propuesta es la situación del transporte público en la comarca. A su juicio, los desplazamientos afectan especialmente a mujeres de mayor edad, personas sin vehículo propio o pacientes que dependen de familiares o terceros para acudir a las pruebas.

La moción solicita al Ayuntamiento de Ontinyent que reclame formalmente a la Conselleria de Sanidad la creación de esta unidad y que busque también el apoyo de los municipios de la Vall d'Albaida.

La concejala Helena Gandia defendió que Ontinyent, como cabecera comarcal y sede hospitalaria, debería liderar esta petición para extender el servicio a las mujeres de los municipios de su área de influencia sanitaria.

Autobuses a Xàtiva como solución provisional

La propuesta incorpora además una medida transitoria mientras no exista una unidad fija en Ontinyent. Compromís plantea que el Ayuntamiento estudie fórmulas para facilitar los desplazamientos hasta Xàtiva, entre ellas la posibilidad de habilitar autobuses específicos para las mujeres citadas para las pruebas.

"Es fundamental que cualquier decisión sobre la ubicación del programa de cribado valore no solo criterios organizativos o económicos, sino también la realidad territorial, las comunicaciones existentes y la accesibilidad a la asistencia sanitaria", señaló Gandia.

La moción se debatirá en el próximo pleno municipal, donde Compromís aspira a conseguir el respaldo del resto de grupos de la corporación para trasladar la petición a la Conselleria de Sanidad.