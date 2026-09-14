La Gimnasia Aeróbica de Xàtiva roza el bronce en el Campeonato del Mundo

Tras el brillante arranque de la joven Leyre Mahiques en categoría Youth la semana pasada, el Navarra Arena de Pamplona ha puesto el broche de oro al Campeonato del Mundo de Gimnasia Aeróbica. En esta segunda fase, reservada a la categoría Senior (del 11 al 13 de septiembre), la representación del Club Taekwondo Xàtiva – Sección Gimnasia volvió a situarse en la élite internacional.

Gimnastas de Xàtiva con el conjunto español en el Campeonato del Mundo de Gimnasia Aeróbica, en Pamplona. / @jose.ramosgarcia

Los deportistas setabenses Lucía Gil, Paula García y Pablo Gallego completaron un torneo soberbio en la máxima categoría mundial, integrando el conjunto español de Aerodance Senior. Junto a sus compañeros de selección Claudia Casa, Carla Quintero, Carla Vicent, Eduardo Roca y Lucas Vicent, lograron clasificarse para la gran final mundialista y obtuvieron el cuarto puesto en esta espectacular modalidad, por detrás de Hungría, Corea y China, rozando la medalla de bronce.

Gimnastas de Xàtiva en el Campeonato del Mundo, en Navarra. / @jose.ramosgarcia

A nivel global, el equipo español obtuvo además una histórica medalla de bronce en la clasificación por equipos nacionales, subiéndose al podio solo por detrás de Rusia e Italia, y superando a grandes potencias como China, Corea, Turquía o Alemania. Cabe destacar también la medalla de oro de Miquel Mañé en categoría individual, que suma así su tercer título mundial.

Un balance global extraordinario para Xàtiva

Con esta actuación se cierra una quincena histórica para la gimnasia setabense. En la primera semana de competición, Leyre Mahiques ya había abierto el camino alcanzando las finales de Trío (5.ª) y Grupo (8.ª) en el Mundial Youth, redondeando así una participación impecable para los cuatro representantes del club en la cita mundial.

Conjunto español de Aerodance en el Mundial celebrado en Pamplona. / @jose.ramosgarcia

Loles Ballester, directora técnica de la entidad y jefa de la delegación española durante ambos campeonatos, destacaba la magnitud de lo conseguido: «Si la semana pasada celebrábamos el gran paso al frente de Leyre en Youth, ver ahora a Lucía, Paula y Pablo competir en la final senior frente a los mejores del mundo, rozando la medalla de bronce y superando a potencias en esta modalidad como Rusia y Ucrania, confirma la solidez de nuestro proyecto. Han sido 14 días increíbles, donde la organización de la RFEG ha sido sobresaliente y el papel de Xàtiva, inolvidable».

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Sin apenas tiempo para asimilar este hito, la mirada ya está puesta en el futuro: el club inicia en pocas semanas los preparativos para los XLV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (curso 2026-2027) y para las Escuelas Deportivas Municipales de Gimnasia. «Todos los deportistas que hoy están disputando finales mundiales se iniciaron en las escuelas municipales y en los juegos deportivos de Xàtiva. Ese trabajo de base es el que nos permite estar hoy aquí y el que garantiza el futuro de nuestra gimnasia», concluye Ballester.