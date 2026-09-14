"No sé quién eres, pero necesito que leas esto”: una madre de Xàtiva busca al desconocido que salvó a su hijo

Una madre de Xàtiva ha hecho un llamamiento para localizar a la persona que el pasado martes 8 de septiembre la ayudó a abrirse paso entre un atasco de tráfico mientras trataba de llegar a Urgencias con su hijo, que acababa de sufrir una crisis epiléptica en el asiento trasero de su vehículo.

La mujer ha difundido su historia en diferentes grupos de Facebook y whatssapp de Xàtiva con la esperanza de localizar al desconocido que, según relata, fue el único que se acercó a ayudarla en uno de los momentos más angustiosos que ha vivido.

Todo comenzó en el aparcamiento de la calle Reina. Según explica en su mensaje, su hijo, que tiene trastorno del espectro autista (TEA), sufrió una crisis epiléptica, había perdido el conocimiento y no reaccionaba. Ante la situación, la madre decidió dirigirse hacia el Centro de Salud de Ausiàs March. Pero cuando circulaba por la zona de Hort de l'Almunia, a la altura de un establecimiento de restauración, se encontró atrapada en medio del tráfico.

"En medio del atasco y de la desesperación, empecé a tocar el claxon", recuerda en la publicación. Fue entonces cuando una persona se acercó hasta su coche para comprobar qué ocurría.

Después de explicarle lo sucedido y mostrarle el estado en el que se encontraba el menor, el desconocido reaccionó inmediatamente. "No dudaste ni un segundo: fuiste coche por coche pidiendo paso para que yo pudiera avanzar hacia el Centro de Atención Primaria", relata la madre.

Ese gesto es precisamente el que ahora quiere agradecer públicamente. La mujer desconoce tanto el nombre como la identidad de la persona que la ayudó y ha recurrido a las redes sociales de Xàtiva para intentar encontrarla.

"No sé quién eres ni cómo te llamas, pero necesito que leas esto: al niño lo pudieron estabilizar y ya está bien", señala en su mensaje. La madre considera que la intervención del desconocido fue decisiva para poder avanzar en unos momentos en los que, asegura, cada segundo le parecía crucial. «Gracias a que decidiste no pasar de largo, pude llegar a tiempo», añade.

Una llamada para encontrarle

Su publicación se ha convertido así en una llamada a la colaboración entre los vecinos de Xàtiva. "Si lees esto, o si alguien reconoce esta historia y sabe quién eres, por favor hazle llegar mi eterno agradecimiento", pide la mujer.

La familia también ha querido hacer extensivo su agradecimiento al servicio de Urgencias del Centre de Salut Ausiàs March, al Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva y al personal de Pediatría que atendió posteriormente al menor.

Ahora, con su hijo recuperado, la madre quiere cerrar aquella angustiosa jornada poniendo nombre y rostro a quien decidió acercarse a su coche mientras otros vehículos permanecían atrapados en el tráfico. Un gesto anónimo y de apenas unos minutos que para esta familia de Xàtiva ha quedado grabado para siempre.