Los nueve palacios y casas históricas de Xàtiva que abrirán gratis sus puertas durante dos días

Xàtiva volverá a abrir las puertas de algunos de sus edificios históricos menos accesibles al público. Nueve palacios y casas señoriales podrán visitarse gratuitamente los días 26 y 27 de septiembre con motivo de una nueva edición de Open House Valencia, el festival de arquitectura en el que la capital de la Costera repite por segundo año consecutivo como municipio invitado.

La iniciativa permitirá entrar en inmuebles que forman parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad y que, en algunos casos, habitualmente permanecen cerrados a las visitas. La programación se completa con cuatro recorridos temáticos por Xàtiva, actividades culturales, un encuentro dedicado a la conservación patrimonial y una propuesta que combinará arquitectura y gastronomía.

La programación pretende mostrar especialmente la riqueza de la arquitectura civil setabense desarrollada entre los siglos XIII y XIX y ofrecer una lectura de la evolución de la ciudad desde la Edad Media hasta el Renacimiento y el Barroco.

Presentación de la nueva edición de Open House en Xàtiva, este lunes. / A.X.

Los nueve edificios que abrirán sus puertas

El principal atractivo de esta segunda edición serán las visitas a nueve inmuebles históricos: la Casa Natalicia Alexandre VI, Casa Santandreu, Casa Mompó, el Palacio del Arcediano, Casa Fenollet, el Palacio de los Sant Ramon Bonhivern, Casa Perpinyà, Casa dels Joan y Casa dels Sant Ramon.

Las visitas estarán dirigidas por el voluntariado de Open House Valencia y se desarrollarán durante la mañana y la tarde del sábado 26 y durante la mañana del domingo 27. El acceso será gratuito y se realizará hasta completar el aforo.

La concejala de Turismo de Xàtiva, Raquel Caballero, ha destacado que el festival permite acceder a una parte del patrimonio que no siempre puede contemplarse desde dentro. «La verdadera magia de Open House es precisamente que nos permite cruzar el umbral de espacios que habitualmente están cerrados al público», ha señalado Caballero, quien considera la iniciativa una oportunidad tanto para los vecinos como para los visitantes para «redescubrir nuestro patrimonio, nuestra historia y nuestra arquitectura».

La edición de 2026 amplía además los espacios incluidos después de la acogida obtenida por la primera experiencia celebrada el pasado año. El coordinador de las actividades de Open House Valencia en Xàtiva, el arquitecto e historiador Pablo Camarasa, ha explicado que la incorporación de nuevos inmuebles permitirá dar a conocer progresivamente una parte de la historia de Xàtiva vinculada a su arquitectura civil.

Cuatro rutas para descubrir otra Xàtiva

Además de las visitas a los edificios, el festival ofrecerá cuatro rutas urbanas temáticas, denominadas Open Walks, con distintos itinerarios para recorrer la ciudad. Las propuestas serán Xàtiva Medieval, La ciudad de las mil fuentes, La Xàtiva de los Borja y Arquitectura civil en Xàtiva. Esta última estará especialmente dirigida a vecinos mayores de 65 años.

Los recorridos estarán conducidos por Pablo Camarasa y por la docente y guía turística Silvia Llàcer. En este caso, las actividades también serán gratuitas, aunque será necesario realizar una inscripción previa.

La programación busca así aprovechar el festival para mostrar no solo edificios concretos, sino también la configuración urbana, las fuentes, el legado de los Borja y diferentes etapas de la historia arquitectónica de Xàtiva.

Gastronomía en un palacio y conservación de Santa Clara

El programa incluye también actividades que se alejan del formato tradicional de visita guiada. El sábado 26, el Palacio Mahiques Sanz, actual Casa de Cultura, acogerá el Esmorzaret Xàtiva OHV, una experiencia que combinará patrimonio, arquitectura, gastronomía local y música con la participación de Pau Catering. Esta actividad será de pago.

Un día después, el domingo 27, la atención se trasladará hasta la puerta de la iglesia del Real Monasterio de Santa Clara, donde se celebrará una conversación dedicada a la conservación del patrimonio. Participarán Santi Tormo, profesor y doctor por la Universitat Politècnica de València, y Pablo Camarasa, quienes abordarán la importancia del mantenimiento de los edificios históricos y su conservación. El encuentro será gratuito hasta completar aforo.

La directora de Open House Valencia, Sara Portela, ha destacado la continuidad de Xàtiva dentro del festival después del resultado de la primera edición y la colaboración de los propietarios que permiten acceder a algunos de estos inmuebles. «Xàtiva nos invita a conocer nuestra historia a través del patrimonio, con visitas guiadas a palacios urbanos fascinantes», ha señalado Portela, quien ha puesto en valor la incorporación de nuevos edificios a la programación de este año.

Cómo reservar las visitas

Para participar en las actividades será necesario registrarse gratuitamente en la aplicación de Open House Valencia o a través de su página web. El registro genera un Carnet OHV con un código QR personal que deberá mostrarse para acceder a las actividades.

En las visitas programadas dentro de una franja horaria, el acceso se realizará por orden de llegada hasta completar el aforo. En aquellas actividades que tengan una hora concreta será necesario acudir a la cita previamente establecida. Las rutas y otras propuestas que requieran reserva deberán solicitarse anticipadamente a través de la plataforma.

Con esta segunda participación, Xàtiva vuelve a utilizar Open House Valencia como escaparate para mostrar una parte de su patrimonio que normalmente queda fuera de los circuitos de visita habituales y permitir, durante dos días, entrar en algunas de las casas y palacios que explican varios siglos de historia de la ciudad.