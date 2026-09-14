El Olímpic suma el segundo empate consecutivo, ante el Rayo Ibense

El CD Olímpic empató este sábado sin goles ante el Rayo Ibense (0-0) en el estadio municipal Francisco Vilaplana Mariel de Ibi, en el encuentro correspondiente a la segunda jornada del grupo Sur de la Lliga Comunitat. Es el segundo empate consecutivo del conjunto de Xàtiva en este inicio de campeonato.

El entrenador del Olímpic, Álex Redondo, consideró después del encuentro que el resultado se correspondió con lo ocurrido sobre el terreno de juego. «Creo que ha sido un partido de empate, porque tanto un equipo como el otro hemos tenido nuestras ocasiones. Es verdad que quizá hemos podido tener más dominio que ellos, pero al final esto se resume en las áreas y creo que es un empate justo», declaró.

El técnico explicó que su equipo actuó de forma más práctica durante la segunda mitad y trató de reducir las situaciones que pudieran facilitar las transiciones del conjunto local. Redondo señaló también la necesidad de mejorar la eficacia: «Es verdad que después, las que tengamos, tenemos que ser más eficientes». Redondo introdujo modificaciones respecto al primer partido de liga.

El Olímpic salió de inicio con Javier Doménech, Javi Comas, Raúl Mollá, Santi Villanueva, Sergio García, Sergi Aparicio, Hugo Flores, Jorge Revert, Héctor González, Álex Díaz y Jaime Mora. Sobre las variaciones en la alineación, el entrenador insistió en la competencia dentro de la plantilla: «El Olímpic está preparado para tener una plantilla en la que cualquier futbolista haga que el nivel sea el mismo o superior. Para eso trabajamos y para eso tiene que trabajar también el futbolista individualmente. Sabe dónde está y, evidentemente, el nivel tiene que ser siempre exigente».

Uno de los titulares fue el juvenil Hugo Flores. Redondo aseguró que su edad no modifica su consideración dentro del equipo: «Para mí es un hombre de la plantilla». El entrenador se mostró «muy contento por el rendimiento que está dando», aunque señaló que las tarjetas le han condicionado tanto en el encuentro anterior ante el Gandia como en el disputado en Ibi. Flores vio precisamente una tarjeta amarilla en el minuto 32. También fue amonestado Sergi Aparicio en el 76, mientras que Redondo recibió una amarilla en el minuto 43 por mostrar disconformidad con una decisión arbitral. El Rayo Ibense recibió tres amonestaciones.

Otra de las novedades fue la participación de Francesc Vidal, que entró en el minuto 72 sustituyendo a Raúl Mollá. También ingresaron en la segunda parte Jean Carlos, Marc Grau, Yeray, Álex Tormo y Carles Vidal. Redondo destacó los primeros minutos de Francesc: «Todos conocemos a Francesc. En el tiempo que ha tenido lo ha aprovechado, ha tenido dos acciones con balón que nos han permitido atacar. Estamos contentos de que haya tenido sus primeros minutos y esperamos que nos ayude».

En busca de la primera victoria

Tras dos jornadas, el Olímpic acumula dos empates. Redondo reconoció que el fútbol «son resultados» y puso ya el foco en conseguir la primera victoria: «Son dos empates, uno en casa y ahora uno fuera, que habrá que hacer buenos esta semana. Hay que trabajar, hacer muy bien las cosas y estar cerca de los tres puntos». El entrenador añadió que todavía existe margen de mejora y considera que una victoria puede ayudar a la plantilla: «Creo que lo estamos haciendo todo, queda mucho por mejorar, y esperamos esos tres puntos, que también creo que liberarán un poco al futbolista». Sobre el próximo compromiso en La Murta, apuntó: «Qué mejor que conseguir esos tres puntos en casa» y recordó que «la Liga está muy difícil y todos los partidos son muy disputados».

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El próximo partido de liga del CD Olímpic se jugará este domingo en La Murta a las 18.30 horas. El horario se ha fijado teniendo en cuenta que a las 16.15 horas se disputará el Atlético de Madrid-Real Madrid.