El Ontinyent 1931 suma los primeros puntos de la temporada con la victoria frente al Atlético Saguntino

Los equipos de la Vall d’Albaida que militan en Tercera Federación afrontaban la segunda jornada de liga, la primera como locales. El Atzeneta, en un partido disputado e igualado, no consiguió ver portería y mantuvo la suya a cero para sumar el primer punto de la temporada. El Ontinyent 1931, en su duelo ante el Atlético Saguntino, fue de menos a más y estrenó su casillero de puntos con una victoria.

El conjunto “taronja” recibió el domingo en el Regit al Eldense “B”, equipo recién llegado a la categoría nacional. El encuentro, en términos generales, fue igualado y disputado, sin apenas ocasiones claras de gol para ninguno de los dos contendientes. Los primeros en intentarlo fueron los locales, con un centro de Berjillos que remató Luispa muy desviado. La primera llegada de peligro de los alicantinos llegó tras una jugada en la que el Atzeneta no acertó a despejar el peligro y Salva Martí sacó el esférico prácticamente de la línea de gol. Las pérdidas en el mediocampo propiciaron algunos acercamientos peligrosos del Eldense “B”, pero no pudieron materializarse. La última ocasión de la primera parte fue para los visitantes.

Tras el paso por los vestuarios, el Atzeneta mejoró, pero se vio una segunda parte sin apenas llegadas peligrosas. El conjunto “taronja” buscó crear peligro en el área contraria, pero el mayor peligro hasta el momento lo creó el Eldense con una contra cuyo remate, prácticamente a portería vacía, se marchó alto. La respuesta de los locales significó la mejor ocasión del partido, con un centro medido de Salva Martí y el cabezazo de Berjillos, que se estrelló en el palo. Al final de los 90 minutos no se movió el marcador (0-0) y el Atzeneta sumó el primer punto de la temporada.

El Clariano también debutó este fin de semana en la liga, recibiendo al Atlético Saguntino. El partido empezó con los típicos minutos de respeto, más aún teniendo en cuenta que son los primeros duelos de la temporada. Hubo intercambio de golpes, pero sin demasiado acierto. Jorge Ruiz no pudo aprovechar un balón franco en el área. A balón parado también lo intentaron ambos equipos, con mayor acierto para los visitantes, con un gran cabezazo de Diego Martínez que detuvo Juanvi Muñoz. Sin goles se llegó al descanso (0-0).

Noticias relacionadas

En la segunda parte, los de Rubén Sanz dieron un paso adelante y mostraron una mejor versión de su juego. Jorge Ruiz se marcó una buena jugada individual que finalizó con un lanzamiento desviado. Antonio Moreno también lo intentó para los “blanc-i-negres” con un disparo inofensivo. Los locales introdujeron cambios que dieron sus frutos. Osoro salía desde el banquillo y filtró un buen pase para que Alejandro Roz abriera la lata (1-0) en el minuto 66. El Ontinyent 1931 quiso sentenciar ante un Saguntino que no se encontraba cómodo, y Osoro lo intentó con un flojo disparo. Los del Clariano se quedaron con un hombre menos por la expulsión de Jorge Ruiz, pero supieron resistir para sumar los tres puntos en juego.