Ontinyent programa una tarde-noche de conciertos para jóvenes en la Plaça de la Concepció

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado su programación de otoño, “Otoño Joven”, que incluye más de una quincena actividades dirigidas en la juventud local, destacando como novedad una tarde-noche de “conciertos jóvenes” en la Plaça de la Concepció. La nueva propuesta llena los meses de septiembre a diciembre de talleres, formación, cine, conciertos, excursiones, deporte o actividades temáticas vinculadas a Halloween y a la navidad forman parte de una agenda que se llevará a cabo principalmente en el Espacio Joven de Sant Rafel, pero también en otros espacios como la Casa del Delme o el polideportivo.

El regidor de Juventud, Àlex Borrell, explicaba que “como venimos haciendo, hemos escuchado las propuestas de los y las jóvenes y en la a la programación se ven reflejadas muchas de las cosas que nos habían planteado, entre ellas la novedad de los conciertos jóvenes en un espacio céntrico como la Plaça de la Concepció”. Según Borrell, “lo que queremos hacer es encontrar el equilibrio entre ocio y formación, para que además de ofrecer actividades divertidas, potenciar el crecimiento personal y el aprendizaje”, remarcaba.

Así, la programación empezará sábado 26 de septiembre con “Cine Joven” en la Casa del Delme a las 21:00 horas. El viernes 2 de octubre llegará una de las citas más destacadas, los “Conciertos Jóvenes” en la plaza de la Concepción a partir de las 20:00 horas, donde por ahora están confirmados un grupo de música moderna de la Agrupació Musical de Ontinyent, y los grupos Kairo Live Music, Wan Bang Zhang Chen y Karraskot.

Los días 17, 23 y 24 de octubre en el Espacio Joven habrá tres sesiones por la tarde de un curso de Grafitti y Arte Urbano con inscripción previa; sábado 31 de octubre también en el Espacio Joven a las 18:00 una actividad temática de “pasaje de terror” vinculado a Halloween; y sábado 7 de noviembre un taller de defensa personal de 11 a 13 horas en el polideportivo, también con inscripción previa. Sábado 14 de noviembre a la medianoche habrá discomóvil joven en el Recinto Ferial; y sábado 28 de noviembre a las 17:00 horas un taller de cerámica impartido por la asociación artística y cultural Goya para el que también habrá que apuntarse previamente.

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También será necesaria inscripción previa en las siguientes actividades que tendrán lugar ya en diciembre: un taller de cocina en el Espacio Joven el 4 de diciembre a las 18:00 horas; el 11 de diciembre desde las 18:00 horas en el Espacio Joven un taller de construcción con piezas de Lego; o una ruta senderista por las fuentes del término el 12 de diciembre desde las 16:00 horas. También habrá una salida joven a València a la pista de hielo y una “JumpYard” sábado 19 de diciembre; y los días 22 y 23 de diciembre se celebrará el “Nadal Jove” en el Espacio Joven desde las 11:00 horas. Finalmente, los días 28, 29 y 30 diciembre se impartirá un curso de monitor o monitora de comedor escolar desde las 9:00 horas en el Espacio Joven.