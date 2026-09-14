Ontinyent promueve actitudes igualitarias en el hogar con el proyecto europeo "Stereotype Trap"

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la Concejalía de Igualdad, impulsará este viernes 18 de septiembre una jornada de sensibilización en el marco del proyecto europeo “Stereotype Trap”, una iniciativa que trabaja para identificar y combatir los estereotipos de género relacionados con las tareas domésticas y los cuidados familiares. La actividad tendrá lugar de 18 a 20 horas en la plaza de la Concepció y estará abierta a la participación de toda la ciudadanía.

Con el lema “Fem equip a casa!”, la propuesta plantea una tarde de actividades dirigidas especialmente a las familias y a la población más joven, con el objetivo de reflexionar de una manera participativa y amena sobre el reparto de las responsabilidades dentro del hogar. La programación incluirá un cuentacuentos, un taller, la elaboración de un mural participativo y un concierto.

La regidora de Igualdad, Paula Soler, explicaba que “esta actividad quiere llevar a la vida cotidiana uno de los principales retos que hemos identificado con el proyecto Stereotype Trap: avanzar hacia un reparto más igualitario de las tareas domésticas y de los cuidados”. En este sentido, señalaba que “es importante que la igualdad no se quede solo en un discurso, sino que la trabajemos desde las familias, las escuelas y también desde los espacios públicos, implicando niñas, niños, jóvenes y personas adultas”.

Soler destacaba también que los resultados de la primera fase del proyecto “nos muestran que la juventud de Ontinyent tiene una mirada cada vez más igualitaria, pero también que los estereotipos continúan presentes en la sociedad adulta”. Por eso, añadía, “actividades como la de este viernes nos permiten hablar en familia, compartir experiencias y transmitir desde muy pequeños que las tareas de casa y las responsabilidades de cuidado son cosa de todas y todos”.

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“Stereotype Trap” está coordinado por el Ayuntamiento de Ontinyent y cuenta con la participación de entidades de siete países europeos, con la financiación de la Comisión Europea a través del programa CERV. El proyecto se inició con una fase de investigación y diagnóstico que permitió recoger 1.637 respuestas a escala europea, 202 de ellas en Ontinyent, y que ha puesto de manifiesto la importancia de continuar trabajando para superar los roles y estereotipos de género en el ámbito doméstico y familiar. La jornada del viernes forma parte de la Campaña de Marketing de Calle, centrada en generar un impacto visual de las desigualdades que se viven en casa y el desarrollo de acciones de sensibilización que contribuyan a generar cambios en las actitudes y comportamientos cotidianos.