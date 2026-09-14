La Uned de Xàtiva incorpora un curso de Psicología a su oferta para mayores de 55 años

La UNED Sènior de Xàtiva pone en marcha el curso 2026-2027 con una oferta de diez módulos formativos dirigidos a personas mayores de 55 años, entre los que figuran materias como Inteligencia Artificial, nutrición, música, patrimonio o un nuevo curso de Psicología.

La programación se dará a conocer este martes 15 de septiembre, a las 19.00 horas, en la Sala Noble de la Casa de Cultura de Xàtiva, durante el acto de presentación del nuevo curso del Aula de Xàtiva, integrada en el centro asociado de la UNED Alzira-València.

La sesión servirá para explicar las características de cada uno de los cursos, así como los plazos y requisitos de matrícula, horarios, contenidos y metodología. También participarán los profesores-tutores encargados de impartir los distintos módulos.

La oferta para este año incluye cursos de Historia, Patrimonio, Música, Cerámica, Artes Escénicas, Inglés, Inteligencia Artificial, Nutrición y Salud, Ciencia y Psicología, esta última como una de las incorporaciones del curso.

La propuesta pretende responder a los intereses de un alumnado que busca continuar formándose más allá de la etapa académica reglada y que puede matricularse con independencia de sus estudios previos.

Junto a los cursos específicos de la UNED Sènior, el centro mantendrá también la programación de UNED Activa, una iniciativa estrenada el pasado curso que incluye conferencias y jornadas divulgativas abiertas al conjunto de la ciudadanía.

Estas actividades abordan distintos asuntos de actualidad desde una perspectiva especializada y complementan los itinerarios formativos dirigidos específicamente a mayores de 55 años.

Más de 15 años de actividad en Xàtiva

La UNED Sènior de Xàtiva inició su actividad en el curso 2009-2010 y desde entonces ha ido consolidando su presencia en la ciudad con una oferta que se adapta cada año a las demandas de sus participantes.

El programa está pensado para personas mayores de 55 años interesadas en ampliar conocimientos, adquirir nuevas competencias y participar en actividades formativas de forma activa, sin que sea necesario disponer de una titulación académica determinada.

Una parte de los contenidos mantiene además una vinculación directa con el entorno próximo, especialmente con Xàtiva y las comarcas vecinas, a través de materias relacionadas con la historia, el patrimonio y la cultura local.