Xàtiva reúne a sus jóvenes en la Albereda: trece asociaciones muestran todo lo que se puede hacer en la ciudad

La Albereda Jaume I de Xàtiva se convirtió este sábado 12 de septiembre en punto de encuentro del asociacionismo juvenil con una nueva edición de la FesJove 2026, la feria de entidades organizada por el Consell de la Joventut de Xàtiva (CJX) para acercar a la ciudadanía la actividad que desarrollan los colectivos juveniles de la ciudad.

Durante toda la tarde, decenas de personas recorrieron los diferentes espacios instalados en la Alameda y participaron en los talleres y propuestas preparadas por las asociaciones. La jornada reunió trece estands, que permitieron mostrar la diversidad de proyectos e iniciativas que integran actualmente el tejido juvenil de Xàtiva.

Uno de los principales reclamos volvió a ser el denominado pasaporte de la FesJove, que invitaba a los asistentes a recorrer los diferentes puestos y participar en sus actividades. Alrededor de 100 personas lograron completarlo tras pasar por los trece estands, lo que les permitió entrar en el sorteo celebrado al término de la feria.

La feria FesJove en la Albereda. / CJX

Talleres, muixeranga y baile en la Albereda

La programación fue más allá de los espacios informativos de las asociaciones. La jornada contó también con una actuación de la Muixeranga y con una exhibición del grupo de baile ArtVibe, propuestas que contribuyeron a animar la tarde y atraer público a la Albereda.

La feria busca precisamente combinar ocio y participación con la promoción del asociacionismo, ofreciendo a los jóvenes la posibilidad de conocer de primera mano qué entidades trabajan en Xàtiva y cómo pueden implicarse en ellas.

Desde el Consell de la Joventut han realizado una valoración positiva de esta edición tanto por la implicación de las asociaciones como por la respuesta del público. «Requiere mucho esfuerzo y tiempo organizar esta actividad, pero todos los años vale la pena gracias a la participación tanto de nuestras entidades como del público y por el ambiente, que refleja perfectamente la fuerza del asociacionismo juvenil en Xàtiva», señalan desde la organización.

Una cita para arrancar el nuevo curso asociativo

Con esta nueva edición, la FesJove se afianza como una de las principales citas del calendario juvenil de Xàtiva, tanto como escaparate de las asociaciones como espacio para generar contactos y reforzar la colaboración entre colectivos.

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El encuentro sirve además como punto de partida del nuevo curso asociativo, con el objetivo de atraer nuevos participantes, fortalecer las entidades existentes y fomentar la implicación de los jóvenes en la vida social de la ciudad.