La Audiencia Nacional rechaza enviar a Xàtiva el caso de la "fortaleza de marihuana" de Moixent

La investigación sobre la célula del denominado ‘Balkan Cartel’ que convirtió una gran finca rural de Moixent en uno de sus centros logísticos para el cultivo masivo de marihuana seguirá en manos de la Audiencia Nacional. La Sala de lo Penal ha rechazado el recurso con el que varios investigados pretendían apartar la causa del órgano central, después de que algunas defensas señalaran expresamente a los juzgados de Xàtiva como competentes para asumir las pesquisas.

La nueva resolución judicial llega prácticamente un año después del espectacular despliegue policial desarrollado en Moixent, donde agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) tuvieron que asegurar una finca que la propia Policía Nacional llegó a definir como una auténtica “fortaleza”. El inmueble, situado en una zona rural de difícil acceso y grandes dimensiones, funcionaba, según la investigación policial, como centro logístico y de producción de una organización asentada desde hacía más de tres años en la Comunitat Valenciana y Murcia.

El último auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, fechado el 2 de septiembre de 2026, confirma la decisión adoptada en enero por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de mantener su competencia sobre las diligencias. La resolución es firme y contra ella no cabe recurso.

De Xàtiva a Elx para intentar sacar la causa de Madrid

La pugna sobre qué tribunal debía investigar comenzó en octubre de 2025, cuando una de las defensas solicitó que la causa fuera remitida a los juzgados de Xàtiva. Posteriormente, el 25 de noviembre, modificó su postura y sostuvo que correspondía al Juzgado de Instrucción de Elx. Otro de los investigados mantuvo, en cambio, que la competencia debía recaer en Xàtiva.

La propia Audiencia Nacional utiliza esta disparidad territorial para respaldar la necesidad de centralizar la investigación. Los hechos que se investigan no se limitarían a un único partido judicial, sino que afectarían a distintas provincias y diferentes audiencias provinciales.

La Fiscalía General del Estado vincula las Diligencias Previas del Juzgado Central número 6, que son precisamente las que aparecen en el nuevo auto, con una investigación de la Fiscalía Especial Antidroga sobre plantaciones de marihuana en la zona de El Campello. Aquellas diligencias desembocaron en diez detenciones y cinco registros en diferentes provincias del Levante.

Esos datos coinciden con el gran operativo que la Policía Nacional desplegó el 10 de septiembre de 2025 en Valencia, Alicante y Murcia y que tuvo en Moixent uno de sus escenarios principales.

La investigación policial había arrancado tres meses antes, en junio de 2025, a cargo de la UDYCO Central y en colaboración con la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional. Los agentes situaron al grupo como una ramificación del denominado ‘Balkan Cartel’, una estructura criminal de origen balcánico que, según la Policía, empleaba el negocio de la marihuana para financiar su organización y preparar operaciones delictivas de mayor entidad, incluida la importación de cocaína.

Los investigadores acabaron localizando cinco emplazamientos relacionados con el grupo. Dos tenían especial importancia: una nave situada en Crevillent y la finca fortificada de Moixent. Fue precisamente el enclave de La Costera el que requirió una intervención especial. El GEO de la Policía Nacional se encargó de asegurar la propiedad debido a sus características, su aislamiento y las dificultades de acceso. También participaron en el dispositivo la Unidad Aérea de la Policía y guías caninos.

El balance global del operativo fue de diez personas detenidas y tres plantaciones indoor desmanteladas entre las tres provincias. Los agentes intervinieron alrededor de 1.500 plantas de cannabis, 56 kilos de cogollos preparados para su distribución, cuatro vehículos, 17 teléfonos móviles, un inhibidor de frecuencias y documentación italiana falsificada. Uno de los emplazamientos albergaba además un laboratorio todavía en fase de montaje que ya tenía capacidad para producir cerca de un millar de plantas.

Una estructura “piramidal” y permanente

El nuevo auto permite conocer ahora cuál es la tesis judicial sobre la estructura que había detrás de aquellas plantaciones. El instructor considera, siempre con carácter provisional y a título indiciario, que los datos reunidos permiten hablar de un entramado criminal “piramidal y de carácter permanente”, dedicado a producir grandes cantidades de marihuana mediante cultivos distribuidos por distintas provincias españolas.

La investigación apunta además a una dirección común, una infraestructura personal y material compartida y un reparto de tareas para atender las plantaciones. Es precisamente esa dimensión supraprovincial y organizada la que sustenta que las diligencias permanezcan en la Audiencia Nacional y no sean asumidas por un juzgado de Xàtiva o de otro territorio.

La Policía situaba al frente del entramado a un hombre y su padre, a quienes atribuía funciones de dirección y coordinación. Según la información oficial difundida tras la operación, el hijo estaba relacionado con la organización de uno de los delincuentes más conocidos de los Balcanes y contaba con antecedentes vinculados a la importación de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica. El padre constaba en archivos internacionales como intermediario de redes de narcotráfico entre los Balcanes y Europa occidental.

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La investigación judicial continuará ahora en Madrid después de que la Audiencia Nacional haya cerrado, al menos por el momento, la batalla sobre la competencia territorial. La finca fortificada de Moixent, uno de los principales centros operativos detectados por la Policía, queda así en el centro de una causa de narcotráfico de alcance nacional que seguirá instruyéndose en la Audiencia Nacional.