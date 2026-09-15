Benissuera une erotismo e inteligencia artificial en la gala de la Literatura Erótica de la Vall d’Albaida, con 42 obras a concurso

Benissuera se convertirá este próximo 25 de septiembre en el epicentro de la literatura erótica en valenciano. El Palau dels Bellvís acogerá la gala de entrega del 32º Premio de Literatura Erótica de la Vall d’Albaida, una de las citas literarias más singulares de la comarca, que este año hará dialogar al erotismo y la inteligencia artificial sobre el escenario.

La Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida ha presentado este lunes la nueva edición del certamen, que ha recibido 42 obras. La mayoría proceden de la Comunitat Valenciana y Cataluña, aunque el premio también ha atraído este año originales enviados desde Andalucía e incluso Estados Unidos.

La cifra de participantes vuelve a poner a prueba al jurado, integrado por Frederic Cortés Cortés, ganador de la edición de 2025; Xavi Ruiz, en representación de Edicions Bromera; Isabel Donet, del Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida; Carme Manuel Cuenca, de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, e Ismael Sanvíctor, en representación de la Mancomunitat.

La gala viaja a los municipios pequeños

La celebración en Benissuera responde a la apuesta de la Mancomunitat por llevar sus iniciativas culturales también a los municipios más pequeños de la comarca.

El presidente del ente comarcal, Ismael Sanvíctor, ha defendido que son precisamente estas localidades las que pueden beneficiarse más de las actividades culturales itinerantes, frente a los municipios más grandes, que ya disponen de una programación propia más amplia.

Sanvíctor ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Benissuera y ha destacado la trayectoria de un premio que mantiene un año más la colaboración de Edicions Bromera.

La rueda de prensa en la que se ha presentado la gala. / Perales Iborra

Para la alcaldesa de Benissuera, Yolanda Úbeda, la elección del municipio supone también una oportunidad para poner en valor uno de sus principales espacios patrimoniales, el Palau dels Bellvís, que será el escenario de la ceremonia.

Úbeda ha remarcado igualmente el esfuerzo de las 42 personas que han presentado originales al certamen. “Detrás de cada una de ellas hay tiempo, creatividad y muchas ganas de contar una historia”, ha señalado.

¿Qué pasa si la IA entra también en el erotismo?

El otro gran reclamo de esta edición será el montaje escénico. La inteligencia artificial y su relación con la literatura erótica constituirán el hilo conductor de la gala, coordinada por Ad Libitum.

La propuesta planteará al público una pregunta muy actual: ¿qué pasaría si dejáramos en manos de la inteligencia artificial decisiones personales, incluidas las relacionadas con el erotismo?

El coordinador de Ad Libitum, Lluís Muñoz, ha avanzado que el espectáculo mantendrá la fórmula habitual de la compañía, con una combinación de teatro y música en directo.

La actriz Débora Esteve protagonizará el montaje, con la participación de Lucía Aibar. La parte musical correrá a cargo de Camilo González, a la guitarra; Gerard Vercher, al saxo y piano; Tonete Puerto, al contrabajo, y Roberto Tolsá, a la batería.

La idea original es de Débora Esteve, que comparte con Lucía Aibar el texto y la dramaturgia.

Con esta 32ª edición, el Premio de Literatura Erótica de la Vall d’Albaida mantiene su apuesta por la creación literaria en valenciano, pero incorpora este año uno de los debates culturales y sociales más actuales: hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial cuando entra en terrenos tan humanos como el deseo, la intimidad y el erotismo.