El ciclo Cine de Vanguardia llega al Hotel Montsant de Xàtiva

El próximo 20 de septiembre los jardines del Hotel Montsant de Xàtiva volverán a acoger una nueva edición de Cine de Vanguardia. Impulsado por la Todolí Citrus Fundació, desde 2022, propone un diálogo entre la creación cinematográfica y el singular paisaje de cítricos creado por el comisario de arte Vicente Todolí.

La Todolí Citrus Fundació es una institución sin ánimo de lucro dedicada al estudio, la conservación y la difusión de la diversidad citrícola. Con sede en el huerto botánico El Bartolí, en Palmera (València), alberga probablemente la mayor colección privada de cítricos cultivados en tierra del mundo, con cerca de 500 variedades procedentes de todas las regiones naranjeras del mundo. La Fundación combina la conservación de este extraordinario patrimonio botánico y paisajístico con una intensa programación cultural que establece puentes entre biodiversidad, arte contemporáneo, gastronomía y cine.

Dicha organización ha creado la serie Cine de Vanguardia en el Jardín, desde la que ofrece cada septiembre, la oportunidad de descubrir un cine de extraordinario valor artístico y poético, habitualmente alejado de los circuitos comerciales, y más próximo al ámbito de las artes visuales. La experiencia de la proyección al aire libre, en diálogo con el paisaje de El Bartolí y los jardines del Hotel Montsant, convierte cada sesión en una invitación a mirar el cine desde otra perspectiva.

Una experiencia que cumple ya un lustro trabajando distintas formas de aproximarse a la naturaleza con una perspectiva cinéfila. En otras ediciones se experimentó con temas específicos como los jardines, la botánica o el agua. La del presente año, se centrará en el estudio de la tierra, donde se propone una lectura mítica y nostálgica de la naturaleza a través de películas y personajes que abogan por formas de vida profundamente integradas en el campo y en la vida rural.

El programa reúne obras de autores clásicos del cine experimental como Bruce Baillie, Marjorie Keller o Bruce Elder, junto a cineastas contemporáneos como Jodie Mack o Joel Schlemowitz. También podrá verse la película surgida de la colaboración entre los artistas Peter Nadin, Aimée Toledano y Natsuko Uchino, una obra que entiende el cultivo de la tierra como práctica artística y forma de conocimiento.

Cine experimental

La muestra está comisariada por Andrea Franco, investigadora y programadora audiovisual. Desde la creación del ciclo en 2022 ha desarrollado una línea que explora las relaciones entre el cine experimental, el paisaje y la naturaleza. Por tercer año consecutivo, el Hotel Montsant se suma al proyecto acogiendo la segunda sesión del ciclo en los jardines de su emblemática localización de Xàtiva, a los pies del castillo. Esta colaboración amplía el alcance territorial de la iniciativa y permite que el programa dialogue con este espacio setabense de gran valor histórico y paisajístico, en el que también los cítricos están presentes.

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La proyección en el Hotel Montsant tendrá lugar el próximo domingo 20 de septiembre de 2026 en los Jardines del Hotel Montsant. La proyección será de acceso gratuito hasta completar aforo, siendo imprescindible confirmar asistencia a través del correo cine@todolicitrus.org.