La consulta para borrar el nombre de Isabel-Clara Simó del IES de l'Alcúdia de Crespins solo moviliza a un 9,5% de vecinos con derecho a voto

El gobierno municipal de l’Alcúdia de Crespins piensa seguir adelante su propuesta para retirar el nombre de Isabel-Clara Simó del instituto de la localidad pese a que la consulta popular con la que pretende respaldar la decisión -el plazo para votar se cerró el 31 de agosto - ha registrado una participación muy reducida. Solo 441 vecinos y vecinas participaron en la encuesta, el 9,5% de la población empadronada que podía hacerlo, según los datos difundidos ahora -una vez pasadas las fiestas patronales- por el propio Ayuntamiento. Por poner la cifra en contexto, en las últimas elecciones municipales votaron en la localidad 3.061 personas. 1.542 respaldaron la candidatura del PP en las urnas.

De esos 441 participantes, el 56,7% escogió IES L’Alcúdia de Crespins, denominación que el equipo de gobierno propondrá primero al pleno municipal y posteriormente al Consejo Escolar del centro, que tiene la última palabra en el posible cambio. Traducido al conjunto de personas que tenían derecho a tomar parte en el proceso, apenas un 5,4% del censo total ha respaldo a la opción ganadora.

Es decir, poco más de cinco de cada cien vecinos habilitados para participar se han pronunciado por el nombre que el consistorio pretende utilizar ahora para sustituir el de la escritora alcoiana.

El dato introduce un importante matiz en el mensaje del ayuntamiento, que presenta el proceso como una forma de "dar voz a la ciudadanía" y considera el resultado una expresión de la "voluntad ciudadana". La participación, sin embargo, no llegó a uno de cada diez potenciales participantes.

Una consulta sin la opción de mantener a Isabel-Clara Simó

La propia configuración de la encuesta ha sido uno de los elementos más cuestionados desde que el ayuntamiento anunció la iniciativa. Los vecinos podían escoger entre cinco nuevas denominaciones vinculadas a la toponimia local —IES L’Alcúdia de Crespins, IES Campet, IES Riu Sants, IES Riu Nou e IES Malrec—, pero no tenían entre las opciones conservar la denominación IES Isabel-Clara Simó, aprobada en 2020 por el Consell Escolar del instituto tras la defunción de la popular escritora alcoiana.

Este aspecto fue criticado desde el inicio por colectivos culturales, que cuestionaron que una consulta planteada para conocer la opinión ciudadana sobre el nombre del centro descartara precisamente la posibilidad de votar por mantener el vigente. La denominación Isabel-Clara Simó había sido aprobada por los órganos educativos correspondientes y ratificada por la Generalitat en 2020.

Tras IES L’Alcúdia de Crespins, que ha recibido el 56,7% de los votos emitidos, han quedado IES Campet, con un 15,6%; IES Riu Sants, con un 14,5%; IES Riu Nou, con un 11,1%; e IES Malrec, con apenas un 2%.

El alcalde, Javier Sicluna, ha defendido que el resultado demuestra la preferencia por una denominación que «representa de manera directa el municipio y refuerza el sentimiento de pertenencia a la localidad». El cambio de nombre ya figuraba entre los compromisos electorales del actual ejecutivo municipal.

Un rechazo que ha movilizado al mundo de la cultura

La escasa participación contrasta, además, con la movilización que la iniciativa ha generado durante el verano en el ámbito cultural y literario valenciano.

La Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), de la que Isabel-Clara Simó llegó a ser vicepresidenta, manifestó su «firme rechazo» a la retirada de su nombre y calificó la decisión como un «nuevo acto de censura». La asociación recordó que Simó fue profesora de instituto, una de las autoras más leídas en las aulas valencianas y una de las figuras más reconocidas de la literatura contemporánea.

A esta oposición se añadió un manifiesto suscrito por más de 50 entidades y colectivos de l'Alcoià, el Comtat, la Foia de Castalla, la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d'Albaida. Los firmantes consideran la retirada del nombre un «menosprecio injustificable» hacia la escritora y han pedido expresamente al Ayuntamiento que dé marcha atrás y preserve su denominación.

Entre los colectivos movilizados figuran Acció Cultural del País Valencià, Amics de la Costera-Institut d'Estudis Comarcals, la Associació Cultural La Garrofera de l'Alcúdia de Crespins, La Pebrella de Canals, el Ateneu Popular de Xàtiva y la Càtedra Antoni Miró d'Art Contemporani, además de entidades educativas y culturales de distintas comarcas.

También numerosas escritoras y escritores se han movilizado para defender el nombre actual. Cerca de medio centenar de autores y asociaciones culturales suscribieron inicialmente un manifiesto contra el cambio, al que posteriormente se sumaron las escritoras vinculadas al proyecto Dones i Lletres de la Vall d'Albaida.

De l'Alcúdia de Crespins a Alcoi

La controversia ha traspasado incluso los límites de la Costera. El pleno de Alcoi, ciudad natal de Isabel-Clara Simó, aprobó a finales de julio pedir a l'Alcúdia de Crespins que mantuviera el nombre de la escritora en el instituto. La moción salió adelante con los votos de Compromís, PSOE y Guanyar; el PP se abstuvo y Vox votó en contra.

Simó, nacida en Alcoi en 1943 y fallecida en 2020, fue escritora, periodista y docente y recibió, entre otros reconocimientos, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El instituto de l'Alcúdia de Crespins lleva su nombre desde 2020.

Pese a toda esta contestación, el gobierno municipal mantiene el procedimiento. Tras conocerse los resultados, trasladará IES L’Alcúdia de Crespins al pleno y después al Consejo Escolar, que es el órgano competente en última instancia para tramitar el cambio de denominación.

El proceso llegará así a su fase decisiva con una paradoja difícil de obviar: el Ayuntamiento reivindica haber dado la palabra al municipio, pero más del 90% de quienes podían participar no votaron, y la alternativa que pretende convertirse en el nuevo nombre del instituto recibió el apoyo efectivo de alrededor del 5,4% de los potenciales participantes.