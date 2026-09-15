"Fiasco histórico y ridículo absoluto": Compromís carga contra la consulta del PP sobre Isabel-Clara Simó por la baja participación

Compromís per l’Alcúdia de Crespins ha elevado el tono contra la consulta impulsada por el gobierno municipal del PP sobre la retirada del nombre de Isabel-Clara Simó del instituto de la localidad. Tras conocerse que la participación apenas alcanzó el 9,5% del censo, la coalición ha calificado el resultado de «fiasco histórico», «ridículo absoluto» y «fracaso» y sostiene que el proceso evidencia la falta de respaldo social a la iniciativa.

De los 441 participantes, el 56,7% ha ecogido la denominación IES L’Alcúdia de Crespins, que el equipo de gobierno propondrá primero al pleno municipal y posteriormente al Consejo Escolar del centro, que tiene la última palabra en el posible cambio. Traducido al conjunto de personas que tenían derecho a tomar parte en el proceso, apenas un 5,4% del censo total ha respaldo a la opción ganadora. «Que ahora pretendan decir que el 5% del pueblo legitima un cambio de nombre es una tomadura de pelo», sostiene Compromís, que reclama además al alcalde, Javier Sicluna, que dé explicaciones por el coste y la organización de la consulta.

La coalición valencianista también ha registrado una solicitud en el ayuntamiento para comprobar los datos completos del proceso y verificar las cifras difundidas por el gobierno local.

Las críticas no se limitan a la baja participación. Compromís insiste en que el diseño de la consulta estaba condicionado desde el principio porque no incluía de forma expresa la posibilidad de mantener el nombre actual de Isabel-Clara Simó.

La formación considera que los vecinos no fueron llamados a decidir entre conservar la denominación vigente o sustituirla, sino a escoger entre alternativas planteadas para un eventual cambio. Por ello, define el procedimiento como una «encuesta trampa» y acusa al gobierno municipal de haber impulsado una iniciativa con una orientación previa hacia la retirada del nombre.

Reclama que se respete la decisión del centro

Compromís también pone el foco ahora en el siguiente paso del procedimiento. La coalición recuerda que la consulta municipal no determina por sí sola el cambio de denominación del instituto y reclama que se respete la posición que adopten el Consell Escolar y la comunidad educativa.

La formación ha anunciado que respaldará al centro si decide mantener el nombre de Isabel-Clara Simó y pide al ejecutivo local que dé por cerrada la iniciativa tras la escasa participación registrada.

La reacción llega después de que el gobierno municipal haya defendido continuar con el proceso pese a la reducida movilización en la consulta, un asunto que ya ha generado pronunciamientos de entidades culturales y políticas fuera de l’Alcúdia de Crespins.