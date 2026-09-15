Las fiestas de la Atriaca Baixa de Xàtiva cumplen 75 años con una programación especial y un libro para rescatar la memoria del barrio

La Atriaca Baixa de Xàtiva entra esta semana en una de las celebraciones más especiales de su historia. Las fiestas populares del barrio cumplen 75 años, de 1951 a 2026, y la comisión ha preparado un programa extraordinario que se extenderá desde este jueves 17 hasta el martes 22 de septiembre, con algunos actos que tendrán continuidad en octubre.

El aniversario llega acompañado además de un libro conmemorativo de más de 70 páginas que recorre la historia del barrio y de sus fiestas a través de fotografías, recuerdos, tradiciones, antiguas comisiones y algunos de los actos que han acabado convirtiéndose en señas de identidad de la Atriaca Baixa.

La propia comisión reivindica este aniversario como mucho más que una sucesión de festejos. En el saluda incluido en el libro recuerda que durante estos 75 años distintas generaciones han sostenido una celebración nacida para favorecer la convivencia y la hermandad entre los vecinos y que también ha mantenido una vertiente solidaria.

La presidenta de la comisión, Sandra Victoria i García, recuerda que aquella iniciativa surgió hace tres cuartos de siglo de un grupo de personas que decidió trabajar conjuntamente por el barrio. La publicación repasa también acciones que han ido más allá de las fiestas, desde colaboraciones con asociaciones locales hasta ayudas a personas vulnerables y recogidas de alimentos.

Una paella por las fiestas de la Atriaca, en 2012. / Perales Iborra

Un libro para explicar de dónde viene la Atriaca

El volumen del 75 aniversario funciona prácticamente como una pequeña historia social del barrio. El recorrido comienza explicando los orígenes de la Ardiaca Baixa, situada en pleno centro de la Xàtiva histórica y rodeada por algunos de los principales monumentos de la ciudad. La publicación sitúa el inicio de uno de sus paseos en la plaza de Calixto III, junto a la Seu, y continúa por el Hospital Reial y el Palau dels Borja, integrado en la ruta vinculada a la poderosa familia valenciana.

El propio nombre del barrio tiene también su explicación histórica. El libro recuerda que el ardiaca era un relevante cargo eclesiástico que asistía al obispo en tareas como la administración de bienes y el gobierno de la diócesis durante las vacantes episcopales. Su residencia en esta zona próxima a la Seu acabó dando nombre al entorno.

La publicación no se limita al patrimonio monumental. Su índice permite reconstruir buena parte de la memoria colectiva de estas siete décadas y media: reúne imágenes históricas de la Atriaca, un paseo por el barrio, la historia de la capilla y de la Virgen, sus raíces y la relación de presidentes que han encabezado las fiestas.

Hay capítulos dedicados también a la reconstrucción de la Pilarica, a la falla de 1944, a Casa la Rulla y a la evolución de las presentaciones y de los festeros mayores. Uno de los apartados más destacados está reservado precisamente a uno de los espectáculos más característicos de las fiestas: “Playback, quaranta-un anys d'espectacle”. Este 2026 se alcanzará, por tanto, la 41ª edición del Playback de la Atriaca Baixa.

El libro dedica asimismo espacio a los pregones y antiguos pregoneros, las procesiones a lo largo de la historia, las albades, los versos y diferentes iniciativas bajo títulos como Fent barri, Festers en estat pur, Un barri solidari o El nostre granet d'arena. El resultado es un relato que combina celebración, patrimonio y memoria vecinal.

El 41º Playback abre uno de los fines de semana grandes

La programación comenzará el jueves 17 de septiembre con la tradicional Crida, que servirá para anunciar oficialmente la llegada de las fiestas. La noche continuará con las finales de los campeonatos de parchís y “xamelo” y una discomóvil.

El viernes 18 arrancará con un almuerzo popular de pimiento, huevos y chorizo, continuará con juegos de mesa y una comida de gaspatxà y desembocará en uno de los momentos más esperados.

A las 21.00 horas tendrá lugar el pasacalle y la presentación oficial de la Festera Mayor de 2026, Claudia Hernández, antes de que, a las 23.00 horas, se levante el telón de la XLI edición del Playback, uno de los actos que mejor ha resistido el paso de las generaciones en estas fiestas.

El sábado 19 concentrará buena parte de la actividad festiva. Habrá despertà, almuerzo en el casal, juegos populares y de mesa, pasacalle y una comida con arroz al horno.

La tarde continuará con un nuevo pasacalle, en esta ocasión con los disfraces como protagonistas, antes de llegar al Pregón de las Fiestas de 2026.

La noche se cerrará con una verbena popular a cargo de Cara B y una chocolatada para quienes prolonguen la celebración hasta el final.

La Pilarica será bendecida por el 75 aniversario

El domingo 20 llegará uno de los actos con mayor simbolismo de todo el aniversario. Después de la despertà, el almuerzo y el pasacalle, a las 13.00 horas se celebrará una misa solemne dedicada a la Pilarica en la iglesia de la Seu. Coincidiendo con los 75 años de las fiestas, la imagen de la Pilarica será bendecida durante la ceremonia.

Tras la misa habrá una picadeta en la plaza Bonaire y juegos tradicionales durante la tarde. La jornada concluirá a las 22.00 horas con una velada cultural y cine a la fresca.

Procesión, albades y castillo para cerrar las fiestas

El lunes 21 volverá a reunir algunos de los actos tradicionales más reconocibles de la Atriaca Baixa. Después del almuerzo llegará una comida de paellas y, por la tarde, una fiesta de cucañas destinada especialmente a los más pequeños.

A las 21.00 horas partirá la procesión de mujeres y niños, que acompañará a la Virgen hasta la capilla. Una hora después, a las 22.00, llegará el canto de albades a la Pilarica, mientras que a las 23.30 horas una traca final y un castillo de fuegos artificiales pondrán el cierre ceremonial a las fiestas.

Todavía quedará una última cita el martes 22: una chocolatada de despedida a las 18.30 horas. Pero el 75 aniversario no terminará completamente en septiembre. El programa reserva dos nuevas citas para octubre. El domingo 11, a las 22.00 horas, habrá cena y verbena popular en la plaza y, el lunes 12, los vecinos de la Atriaca Baixa visitarán a los de la Atriaca Alta para asistir a su procesión y compartir posteriormente una paella.

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Así, la Atriaca Baixa afronta su semana grande mirando simultáneamente hacia atrás y hacia adelante: 75 años de una fiesta nacida en el barrio, sostenida por generaciones de vecinos y que este septiembre convierte su propia memoria en uno de sus principales motivos de celebración.