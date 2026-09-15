Herido un motorista en Ontinyent tras chocar contra un coche que salía de un aparcamiento

Un conductor de ciclomotor tuvo que ser trasladado al hospital este lunes por la tarde tras resultar herido en un accidente de tráfico ocurrido en la avenida de l’Almaig de Ontinyent.

El siniestro se registró sobre las 20.04 horas a la altura del número 79 de esta vía. Una llamada al 112 alertó de una colisión con diversas personas implicadas y potencialmente heridas, por lo que desplazó hasta el lugar se desplazó una ambulancia y la Policía Local.

Según las primeras averiguaciones, el accidente se habría producido cuando, al parecer, un turismo estaba saliendo de su plaza de aparcamiento y el ciclomotor colisionó contra el vehículo. Las circunstancias exactas del siniestro, sin embargo, están siendo investigadas.

Una ambulancia llegó al punto del accidente alrededor de las 20.25 horas. El conductor del ciclomotor fue atendido por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado al hospital con una posible fractura en una pierna.