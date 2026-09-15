El Hospital de Xàtiva evita el colapso de Anatomía Patológica: de 2.500 diagnósticos pendientes a eliminar la lista de espera

Hace unos meses, el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva atravesaba una situación de preocupante sobrecarga: llegaron a acumularse más de 2.500 muestras pendientes de informar y demoras de hasta 18 días en el diagnóstico de las biopsias.

En mayo, los profesionales del área decidieron dar a conocer el riesgo de colapso a través de Levante-EMV con el objetivo de llamar la atención sobre la necesidad de dotar al servicio de los recursos necesarios para recuperar su capacidad de respuesta y garantizar unos tiempos diagnósticos adecuados.

Desde entonces, según explican fuentes sanitarias a este diario, se han adoptado diferentes medidas de refuerzo que han aliviado (y mucho) el tapón que existía. Por un lado, se han incrementado los módulos de trabajo vespertino que ya venía realizando el servicio y, por otro, se ha incorporado además un contrato específico de refuerzo. "Estas medidas han permitido aumentar de forma significativa la capacidad de trabajo y recuperar progresivamente la actividad asistencial", exponen ahora desde el servicio hospitalario.

Los resultados respaldan claramente esta recuperación. Durante el mes de agosto, el 78,8 % de las muestras (citologías y biopsias) fueron informadas durante los cinco primeros días, con un tiempo medio de diagnóstico de 4,3 días. Estos datos contrastan de manera significativa con la situación descrita en mayo, cuando el tiempo de respuesta había llegado a alcanzar los 18 días y se acumulaban más de 2.500 muestras pendientes de informar.

En la actualidad, el número de muestras pendientes de informe se sitúa en apenas 290, correspondientes fundamentalmente a muestras recibidas y registradas durante los últimos días que se encuentran todavía dentro del proceso habitual de preparación, estudio y diagnóstico, lo que desde el servicio de Anatomía Patológica conocen como “stock de trabajo en curso”: no se trata de una acumulación histórica de casos, sino del volumen de trabajo que se encuentra en curso en un servicio con actividad asistencial diaria.

En este sentido, la lista de espera histórica ha sido prácticamente eliminada y el servicio ha recuperado unos tiempos de respuesta acordes con su capacidad asistencial.

La patología digital, un cambio profundo en la organización del trabajo

A la incorporación de recursos humanos se ha sumado durante estos meses un proceso de transformación tecnológica de gran calado: la implantación progresiva de la patología digital. La digitalización de las preparaciones histológicas permite que las muestras estén disponibles para el patólogo de forma inmediata, ordenada y segura, sin depender de la localización física de las preparaciones en el laboratorio.

Esto supone una mejora importante en la eficiencia del trabajo diario. Un patólogo puede acceder a la imagen de una biopsia desde su despacho, desde el despacho de otro compañero o durante una sesión clínica o un Comité de Tumores, y compartirla y discutirla directamente con otros profesionales.

Además, la digitalización facilita de manera muy notable el teletrabajo, al permitir el acceso remoto a las preparaciones digitalizadas y hacer posible que determinadas tareas diagnósticas puedan realizarse fuera del propio hospital con una elevada eficiencia.

"La patología digital no supone únicamente sustituir el microscopio convencional por una pantalla (además, sobre la imagen digitalizada se pueden realizar mediciones más precisas y aplicar algoritmos de inteligencia artificial para ayudar al diagnóstico), sino avanzar hacia una organización diferente del trabajo, con mayor accesibilidad a las muestras, mejor comunicación entre profesionales y una utilización más flexible de los recursos disponibles", detallan desde el servicio.

Xàtiva, uno de los servicios adelantados en la digitalización de la Comunitat Valenciana

La implantación de la patología digital en Xàtiva se enmarca en el proyecto de digitalización y modernización de los servicios de Anatomía Patológica de la Comunitat Valenciana.

El proceso se ha priorizado y adelantado en el Lluís Alcanyís debido, entre otros motivos, a la próxima apertura del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Ontinyent, prevista para el próximo mes de octubre y que dependerá funcionalmente del Servicio de Anatomía Patológica de Xàtiva.

Esta circunstancia ha permitido que Xàtiva avance antes que otros centros en la incorporación de esta tecnología, que está llamada a transformar progresivamente la forma de trabajar de los servicios de Anatomía Patológica de la Comunitat Valenciana.

La digitalización resulta especialmente útil en un departamento que debe coordinar la actividad diagnóstica de dos centros hospitalarios, ya que facilita el acceso compartido a las preparaciones y permite una comunicación mucho más ágil entre los profesionales.

Una respuesta que demuestra la importancia de dotar a los servicios de recursos suficientes

La evolución experimentada durante estos meses permite valorar con perspectiva la situación que se hizo pública en mayo. El servicio había advertido entonces de que disponía de capacidad para recuperar la demora si contaba con los recursos necesarios. La incorporación de estos recursos ha permitido demostrarlo.

Se trata de una recuperación especialmente relevante teniendo en cuenta que el servicio mantiene una elevada actividad asistencial y que la complejidad de los diagnósticos anatomopatológicos continúa aumentando. Desde el Servicio de Anatomía Patológica quieren "agradecer" a la Dirección del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent y a la Conselleria de Sanitat la adopción de las medidas de refuerzo y la apuesta por la modernización y digitalización del servicio.

"También queremos reconocer especialmente el esfuerzo realizado por todos los profesionales de Anatomía Patológica durante estos meses. La recuperación de la actividad ha sido posible gracias a la combinación de los nuevos recursos y al compromiso del conjunto del equipo", inciden. Si hace unos meses los profesionales señalaban que “el servicio está preparado para poder quitar la lista de espera: solamente necesitamos los recursos para hacerlo”, hoy pueden comunicar que esos recursos se han aportado y que el objetivo se ha conseguido.

"El resultado es una buena noticia para los pacientes, para los profesionales sanitarios que necesitan disponer de un diagnóstico anatomopatológico en el momento adecuado y para todo el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent", concluyen las mismas fuentes.