La impactante lesión de un jugador del desaparecido Ontinyent CF acaba en los tribunales ocho años después

La impactante lesión en un dedo que un futbolista malagueño sufrió defendiendo la camiseta del desaparecido Ontinyent CF en octubre de 2018 ha terminado, casi ocho años después, con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La Sala de lo Social ha rechazado reconocer al jugador -retirado en 2020- una incapacidad permanente por las secuelas de aquel accidente y confirma que deben considerarse únicamente lesiones permanentes no invalidantes.

La resolución recuerda un episodio que los aficionados del Ontinyent pudieron contemplar sobre el césped del estadio de La Fuensanta de Cuenca. El defensa -que había fichado por el Ontinyent CF en 2017 procedente del Jumilla para competir en la Segunda División B- se lesionó el 7 de octubre de 2018, durante el encuentro que enfrentó al Conquense y al conjunto blanquinegro y que terminó con empate a uno.

La crónica publicada entonces describía unas imágenes especialmente aparatosas. El jugador tuvo que retirarse en camilla después de lesionarse un dedo de la mano y fue trasladado a un centro hospitalario situado detrás del propio estadio. La lesión llegó incluso a alterar el desarrollo del encuentro.

El técnico del Ontinyent, Miguel Ángel Mullor, explicó después del partido que la lesión había afectado al equipo. Según relató entonces, la imagen dejó a varios jugadores «en estado de shock» y condicionó el tramo final de un encuentro en el que el Ontinyent había llegado a adelantarse mediante un cabezazo de Julen Monreal.

En aquel momento, las primeras previsiones apuntaban a que la lesión podía quedarse en un susto y que el defensa podría regresar a los terrenos de juego en apenas unas semanas. Sin embargo, las secuelas terminaron siendo permanentes. El afectado llegó a renovar su contrato hasta 2019, coincidiendo con los momentos previos a la desaparición definitiva del Ontinyent CF por problemas económicos a principios de ese mismo año. Más tarde, el jugador se incorporó al Lorca CF, pero en 2020 tuvo que colgar las botas y decir adiós a su carrera con 33 años.

Una luxación abierta y un 60% menos de movilidad

La sentencia del TSJA recoge que el futbolista sufrió un traumatismo en el quinto dedo de la mano derecha, que derivó en una luxación abierta interfalángica. Tras el tratamiento médico y la rehabilitación, quedó con una limitación del 60% en la flexión y extensión de ese dedo, perteneciente además a su mano dominante.

El informe médico elaborado posteriormente también constató la existencia de cicatrices en el quinto dedo y en la palma de la mano derecha y una limitación permanente de movilidad. Pese a ello, el equipo de valoración del INSS consideró que las secuelas no reducían de forma suficiente su capacidad laboral como para reconocerle una incapacidad permanente.

El futbolista inició entonces un procedimiento para lograr el reconocimiento de una incapacidad derivada de aquel accidente de trabajo. En el proceso figuraban como demandados Mutua Universal, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y el propio Ontinyent Club de Futbol.

El INSS únicamente le reconoció lesiones permanentes no invalidantes, indemnizadas mediante dos conceptos del baremo por importes de 860 y 2.130 euros, respectivamente.

Reclamó una incapacidad total como futbolista

El jugador no se conformó con esa resolución. Tras agotar la vía administrativa acudió a los tribunales y reclamó que se le reconociera una incapacidad permanente total para ejercer su profesión habitual de futbolista profesional. Como alternativa, solicitó una incapacidad permanente parcial.

El Juzgado de lo Social número 11 de Málaga rechazó inicialmente su demanda en septiembre de 2025 y el futbolista recurrió posteriormente ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La Sala vuelve ahora a desestimar sus pretensiones. Los magistrados consideran que, pese a la pérdida de movilidad que presenta en el quinto dedo de la mano derecha, las secuelas no le impedían desarrollar las tareas fundamentales propias de un futbolista profesional.

La sentencia recuerda que para determinar una incapacidad laboral no basta con valorar aisladamente la lesión, sino que hay que analizar hasta qué punto afecta concretamente al desempeño de la profesión del trabajador.

En este caso, el tribunal entiende que una limitación de la flexión y extensión del dedo, aunque sea permanente y alcance el 60%, no disminuye suficientemente su capacidad para jugar al fútbol profesional como para alcanzar siquiera el grado de incapacidad permanente parcial.

De esta forma, el TSJA desestima el recurso del exfutbolista del Ontinyent y confirma la sentencia del juzgado malagueño y la calificación de las secuelas como lesiones permanentes no invalidantes. Contra la resolución todavía cabía preparar recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

El accidente se produjo en un momento deportivo especialmente relevante para el Ontinyent. El empate cosechado aquel día ante el Conquense permitió al conjunto blanquinegro mantenerse en puestos de promoción de ascenso, justo antes de recibir al Barça B en El Clariano.

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Aquella tarde en Cuenca, sin embargo, el resultado quedó parcialmente eclipsado por la imagen del futbolista abandonando el terreno de juego en camilla. Ocho años después, las consecuencias de aquella acción han vuelto a situar al extinguido Ontinyent CF en la actualidad, esta vez a través de una sentencia de índole laboral.