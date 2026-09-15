La Justicia frena el tercer intento de la CHJ de cobrar un canon de vertidos de hace 20 años en Ontinyent y Agullent

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado de nuevo la razón a la comunidad de usuarios que gestiona la depuradora de Ontinyent-Agullent y ha anulado una nueva liquidación del canon de control de vertidos correspondiente al año 2007 girado la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). La sentencia pone fin, al menos en esta instancia, a un largo procedimiento administrativo y judicial en el que el organismo de cuenca llegó a dictar tres liquidaciones sucesivas para calcular el mismo canon.

La clave del fallo está precisamente en esta sucesión de intentos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que la Administración puede corregir una liquidación anulada y dictar una segunda, pero no dispone de oportunidades ilimitadas para volver a liquidar hasta acertar. En este caso, señala el tribunal, se llegaron a emitir tres liquidaciones modificando un mismo elemento del tributo, por lo que la última debe quedar anulada.

La resolución, dictada el 10 de junio de 2026, estima el recurso de la entidad de Ontinyent y Agullent contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) que había avalado previamente la actuación de la CHJ, a la que la Justicia ya ha anulado previamente el canon correspondiente a otros años en la misma depuradora.

El conflicto se remonta al canon de control de vertidos del ejercicio 2007. La primera liquidación fue emitida por la CHJ en 2008. En ella se aplicó un coeficiente de mayoración K3 -un indicador que depende del grado de contaminación del vertido o de la presencia de sustancias peligrosas específicas- de 4, una decisión que fue recurrida y que acabó siendo anulada por el propio TSJ valenciano mediante una sentencia de marzo de 2016.

Como consecuencia de aquel fallo, la Confederación emitió una segunda liquidación en la que rebajó ese coeficiente hasta 2,5. La Comunitat d'Usuaris de Vessaments volvió a recurrir y la propia Administración estimó parcialmente su reclamación, entendiendo que el coeficiente correcto debía ser 0,5. La CHJ emitió entonces una tercera liquidación, aplicando finalmente ese coeficiente de 0,5. Es esta última resolución la que ha acabado ahora anulando el TSJCV.

La Sala se apoya en la doctrina fijada por el Tribunal Supremo sobre lo que en el ámbito tributario se conoce como "doble tiro". Esta permite que, cuando una primera liquidación es anulada, la Administración pueda dictar otra para sustituirla, siempre que no haya prescrito su derecho y se respeten las garantías del contribuyente. Sin embargo, el tribunal subraya que esa posibilidad termina en el segundo intento. La Administración no puede dictar una tercera o sucesivas liquidaciones después de que las anteriores hayan sido anuladas por errores imputables a ella misma.

La sentencia reproduce una conclusión especialmente contundente de la doctrina del Supremo: no resulta admisible conceder a la Administración "una oportunidad indefinida" para repetir actos de gravamen hasta conseguir finalmente una liquidación correcta. La Sala vincula este límite con los principios de buena administración, buena fe y proporcionalidad.

Error en el volumen de vertidos

El pronunciamiento judicial es favorable a la Comunitat d'Usuaris de Ontinyent-Agullent también en otro de los puntos discutidos: el volumen de vertidos utilizado para calcular el canon. La entidad sostenía que la CHJ había contabilizado incorrectamente la cantidad vertida durante enero y febrero de 2007, los dos meses anteriores a la autorización de vertidos. Para sostener su recurso aportó un informe elaborado por la ingeniera jefe del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ontinyent.

El tribunal considera probado a través de ese informe que el volumen efectivo de vertido de esos dos meses fue de 1.047,950 metros cúbicos y que, en consecuencia, el volumen correspondiente a todo 2007 no fue de los 6.928,611 m³ utilizados por la Confederación, sino de 6.458,865 m³. La diferencia alcanza, por tanto, los 469,746 metros cúbicos.

La Sala señala que esta circunstancia también habría permitido estimar parcialmente el recurso de la Comunitat d'Usuaris. Sin embargo, la existencia de tres liquidaciones sucesivas lleva al tribunal a adoptar una decisión más amplia y anular íntegramente la liquidación.

Expediente incompleto

El TSJCV también cuestiona otro aspecto de la defensa de la Administración. El Abogado del Estado argumentó que algunas de las cuestiones discutidas ya habían quedado resueltas definitivamente en procedimientos administrativos anteriores y no podían volver a plantearse. La Sala rechaza este argumento porque en el expediente remitido al tribunal no figuraban algunas de esas reclamaciones y resoluciones previas del TEAR ni constaba su notificación a los interesados.

El tribunal recuerda que corresponde a la Administración enviar el expediente completo y concluye que esa omisión no puede perjudicar a la parte recurrente, sino a la propia Administración. Sí desestima, en cambio, otro de los argumentos de la Comunitat d'Usuaris, que cuestionaba la competencia del secretario general de la CHJ para firmar la liquidación. Los magistrados entienden que se trataba de una delegación de firma, una figura para la que la legislación no exige la publicación del acuerdo de delegación.

Finalmente, el TSJ estima el recurso de la Comunitat d'Usuaris de Vessaments d'Ontinyent-Agullent, anula la liquidación del canon correspondiente a 2007 y condena a la Administración estatal al pago de las costas judiciales, con un máximo de 1.500 euros por honorarios de abogado y 334,48 euros por derechos de procurador.

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