Un niño de 3 años cae de un balcón en Canals y su madre se precipita al intentar salvarlo

Una mujer de 27 años y su hijo, de solo tres, han tenido que ser hospitalizados este martes por la tarde tras precipitarse desde el balcón de una vivienda situada en la calle Germanies de Canals. Según fuentes policiales, el menor cayó primero al vacío y su madre se precipitó después cuando trataba de evitar que el niño cayera.

Los hechos se produjeron cuando el pequeño se encontraba jugando en el balcón de la vivienda. Según la principal hipótesis que se está manejando, el niño habría subido a algún mueble o silla y, en un momento de descuido, perdió el equilibrio y cayó desde una altura considerable para su tamaño.

Al percatarse de lo ocurrido, la madre trató de reaccionar rápidamente para intentar coger a su hijo, pero terminó precipitándose también a la calle. Según las mismas fuentes, la mujer cayó de pie y no llegó a perder la consciencia en ningún momento.

El menor sufrió un fuerte golpe en la cabeza, además de lesiones en los costados, por lo que los servicios de emergencia decidieron trasladarlo al Hospital La Fe de València en helicóptero medicalizado debido a la gravedad de las lesiones.

La madre, por su parte, fue trasladada al Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva para ser atendida de las heridas sufridas tras la caída.

Mudanza reciente

Según explican las fuentes consultadas por este diario, la familia -de origen hondureño- llevaba residiendo desde hacía muy poco tiempo en la vivienda de Canals donde se ha producido el terrible suceso, tras mudarse recientemente.

La investigación y las primeras comprobaciones realizadas apuntan a que se trata de un accidente doméstico, sin que inicialmente se hayan apreciado otras circunstancias relacionadas con la caída.