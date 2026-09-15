Ontinyent presume de sus datos en GreenCities: el bus gratuito supera los 200.000 usos y los residuos caen un 65%

Ontinyent ha llevado a GreenCities 2026 sus cifras de movilidad y gestión de residuos como ejemplo del uso de los datos para transformar los servicios públicos. El alcalde, Jorge Rodríguez, ha participado este martes en Málaga en el foro estatal sobre innovación urbana, donde ha destacado el crecimiento del autobús urbano gratuito, la fuerte acogida de Ontibici y la reducción de la fracción resto tras la implantación del nuevo sistema de recogida.

La cita reúne en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga a más de 80 ciudades y municipios, unas 200 empresas y entidades y 115 ponentes para abordar los principales retos relacionados con las ciudades inteligentes, la digitalización y los nuevos modelos de gestión urbana.

Rodríguez ha intervenido en la mesa redonda “Gobernar las smart cities: datos, IA y nuevos modelos urbanos”, junto a los alcaldes de Logroño, Conrado Escobar; Sagunt, Darío Moreno, y Getafe, Sara Hernández. La sesión ha estado moderada por Julián García, del área de Transformación Digital de Telefónica.

El alcalde de Ontinyent ha defendido el valor de los datos para comprobar si las políticas municipales funcionan y orientar nuevas decisiones. Y lo ha hecho con tres ejemplos concretos: el autobús gratuito, Ontibici y la recogida de residuos.

El autobús gratuito pasa de 30.000 a más de 200.000 usos al año

Uno de los principales datos expuestos en el foro ha sido la evolución del bus urbano gratuito de Ontinyent. Según las cifras facilitadas por el Ayuntamiento, el servicio ha pasado de registrar alrededor de 30.000 usos anuales a superar los 200.000, lo que supone multiplicar por más de seis el nivel inicial de utilización.

Rodríguez ha señalado que este seguimiento permitió comprobar el impacto de la gratuidad y justificar nuevas inversiones para mejorar el servicio. El Ayuntamiento desarrolla actualmente, con el apoyo de la Diputación de Valencia, un proyecto de adaptación y digitalización del transporte público urbano con una inversión cercana a 500.000 euros.

La actuación pretende mejorar la accesibilidad, la seguridad y el confort, además de ofrecer más información a las personas usuarias del transporte público.

Ontibici alcanza 19.000 trayectos en mes y medio

El segundo ejemplo presentado en GreenCities ha sido Ontibici, el sistema municipal de bicicletas eléctricas compartidas. Después de su reactivación, el servicio ha acumulado 19.000 trayectos en apenas un mes y medio, con una media de más de 400 usos diarios.

El Ayuntamiento destaca que esta cifra multiplica por cuatro el ritmo medio de utilización registrado durante el primer año de la anterior etapa del servicio. Actualmente, Ontibici dispone de una flota de 57 bicicletas eléctricas. Según los datos expuestos por Rodríguez, en solo mes y medio el sistema ha conseguido superar los trayectos registrados durante los primeros seis meses de funcionamiento de un servicio comparable en Vitoria, que cuenta con 70 bicicletas.

Para el consistorio, estas cifras permiten conocer de forma más precisa la demanda real y decidir futuras actuaciones relacionadas con la movilidad sostenible.

El tercer bloque de datos presentado por el alcalde corresponde a la recogida de residuos. Las cifras municipales del mes de agosto muestran una reducción del 65% de la fracción resto respecto al mismo mes de 2025. El volumen ha pasado de superar el millón de kilos el año pasado a situarse en 370.400 kilos este agosto. La diferencia supera los 680.000 kilos de residuos en un solo mes.

Rodríguez ha defendido que el seguimiento de cada fracción permite disponer de información objetiva sobre el funcionamiento del nuevo modelo de recogida y detectar aspectos susceptibles de mejora.

Precisamente, la gestión de residuos será el asunto central de la intervención que el alcalde realizará este miércoles durante la segunda jornada de GreenCities.

Datos e inteligencia artificial para gestionar la ciudad

La mesa redonda en la que ha participado Ontinyent ha analizado el papel de la digitalización, la inteligencia artificial y la gestión masiva de datos en los ayuntamientos. El objetivo, según se ha planteado durante el debate, es emplear estas herramientas para optimizar recursos, coordinar servicios municipales y avanzar hacia ciudades más sostenibles y habitables.

Rodríguez, que ha acudido al foro acompañado por la vicepresidenta de la Diputación de Valencia y primera teniente de alcalde de Ontinyent, Natàlia Enguix, ha situado la monitorización de los servicios como una de las claves para evaluar las políticas públicas antes de ampliarlas o modificarlas.