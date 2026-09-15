PSPV y PP aplazan a final de año la elección de sus candidatos en Ontinyent

A falta de 250 días para las elecciones municipales de mayo de 2027, los dos grandes partidos de alcance nacional mantienen abierta la elección de sus candidatos a la alcaldía de Ontinyent. Tanto el PSPV como el PP han aplazado hacia finales de año una decisión especialmente relevante en una plaza estratégica donde Ens Uneix gobierna con mayoría absoluta y donde la formación municipalista capitaneada por Jorge Rodríguez desempeña además un papel determinante en la política provincial como socio de los populares en la Diputación de Valencia.

Tanto el actual portavoz socialista y cabeza de lista en 2023, José Antonio Martínez, como el portavoz del PP, Rafa Soriano, han mostrado su predisposición a repetir al frente de sus siglas el año que viene. Sin embargo, ninguna de las dos candidaturas está todavía confirmada y las respectivas direcciones han optado por darse más tiempo antes de cerrar definitivamente sus carteles en busca de la opción más competitiva para maximizar sus resultados.

Con Martínez como alcaldable, el PSPV consiguió regresar al Ayuntamiento de Ontinyent en los últimos comicios locales, aunque de forma simbólica, con un solo concejal representado en el pleno. La voluntad del portavoz de volver a encabezar el proyecto después de una intensa actividad en la oposición, sin embargo, no basta para cerrar el proceso. Fuentes de la agrupación local -cuya ejecutiva se renovó recientemente con Salvador Borrás al frente- recalcan que la decisión final debe encajar en el calendario y en las decisiones que adopten los órganos superiores del partido, que ha atrasado a noviembre el «melón» de la lista de Ontinyent, una de las cinco localidades de más de 20.000 habitantes de la provincia de Valencia en las que más se va a demorar la selección del alcaldable entre las dudas existentes sobre el consenso de una determinada propuesta y la amenaza de las primarias. Todo ello después de que la federación socialista haya renovado a los candidatos de las cuatro ciudades más grandes de la Comunitat Valenciana.

El PSPV ha tratado de resolver durante septiembre buena parte de los municipios más importantes mediante acuerdos y sin abrir batallas internas, mientras que aquellos donde existen más dudas se abordarán previsiblemente en los próximos meses.

El caso ontinyentí es una de las «patatas calientes» que el partido ha aplazado hasta a noviembre. A diferencia de otras ciudades donde la candidatura prácticamente se da por hecha, en Ontinyent la dirección socialista dispone todavía de margen para decidir si mantiene la continuidad de Martínez o apuesta por otro perfil con el objetivo de recuperar espacio electoral.

El PP retrasa una decisión que apuntaba inicialmente a septiembre

La incógnita tampoco se despejará de inmediato en el Partido Popular. La dirección provincial llegó al verano con la intención de acelerar la designación de sus candidatos municipales y en agosto se apuntaba a la tradicional cena de inicio del curso político como uno de los momentos para avanzar en los nombres que permanecían pendientes.

Sin embargo, Ontinyent sigue esperando. Fuentes del PP provincial consultadas por este periódico confirman que la elección del candidato se ha desplazado finalmente hacia finales de año, después de que durante agosto se manejara septiembre como horizonte para resolver el cartel.

En este escenario, Rafa Soriano ha mostrado también su disposición a volver a encabezar la candidatura popular. El actual portavoz municipal concurrió como alcaldable en 2023 y durante los últimos meses ha tratado de reforzar su perfil político con una posición más dura frente al gobierno local de Ens Uneix. Soriano ha elevado el tono de fiscalización al ejecutivo municipal e intenta marcar con mayor claridad al PP como alternativa al gobierno de Jorge Rodríguez después de que los resultados de las últimas elecciones se quedaran por debajo de lo esperado. Una estrategia que adquiere una relevancia especial por la relación que mantienen ambas formaciones fuera de Ontinyent.

PP y Ens Uneix son adversarios en el ayuntamiento, pero socios en la Diputación de Valencia, donde el respaldo de la formación de Jorge Rodríguez resulta clave para el gobierno provincial de los populares. Esa circunstancia obliga al PP local a moverse en un equilibrio delicado: confrontar con Ens Uneix en Ontinyent y presentarse como alternativa electoral sin trasladar esa batalla a la alianza que ambas formaciones mantienen en la institución provincial.

El endurecimiento del discurso de Soriano durante los últimos meses puede leerse también dentro de ese intento por ganar autonomía política y visibilidad frente a Ens Uneix. Aun así, la dirección provincial no ha confirmado todavía que su voluntad de continuar vaya a traducirse automáticamente en su designación como candidato.

Ontinyent ya aparecía durante el verano entre las localidades que el PP mantenía bajo «especial revisión» de cara a las elecciones de 2027. Su peso como capital de la Vall d'Albaida y, sobre todo, su condición de principal bastión político de Jorge Rodríguez convierten la elección del candidato en una decisión especialmente sensible para la dirección popular.

Compromís ha confirmado a Nico Calabuig como candidato a la alcaldía. El portavoz valencianista ha sondeado la posibilidad de una candidatura unitaria de las fuerzas progresistas en la ciudad, pero el PSPV descarta la opción de la confluencia.

Noticias relacionadas

En Xàtiva, mientras tanto, tanto el PP como el PSPV tienen clara la repetición de la batalla entre Marcos Sanchis y Roger Cerdà que ya se vivió en 2023.