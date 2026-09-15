Xàtiva acoge el cuarto torneo del Circuit Intercomarcal de ajedrez

Xàtiva acoge este próximo domingo, 20 de septiembre, el cuarto torneo del IV Circuit Intercomarcal de ajedrez, con la celebración del XII Torneig d’Escoles. La competición comenzará a las 10 horas en el pabellón Francisco Ballester y los participantes tendrán que inscribirse antes por 6 euros. Desde la organización destacan que para disputar el torneo no es necesario estar federado.

Cartel del torneo de ajedrez en Xàtiva. / Levante-EMV

La competición se desarrollará con partidas con un ritmo de tiempo de 7’+3 (tiempo inicial de 7 minutos, con un incremento adicional de 3 segundos por cada movimiento realizado).

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El IV Circuit Intercomarcal de ajedrez comenzó el pasado 7 de junio en l’Alcúdia de Crespins. El día 21 del mismo mes la competición se trasladó a Sant Joanet. Los dos meses centrales del verano la competición descansó, retomándose el pasado 6 de septiembre en Carcaixent. Xàtiva será la sede del cuarto torneo del circuito, que seguirá en octubre en Anna, después de cancelarse el torneo de Cocentaina. El Genovés albergará el sexto torneo, el 18 de octubre, y la final del IX Circuit Intercomarcal celebrará la final el 15 de noviembre.