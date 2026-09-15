Xàtiva acoge el cuarto torneo del Circuit Intercomarcal de ajedrez
La competición se disputa este próximo domingo, 20 de septiembre, en el pabellón Francisco Ballester
Xàtiva acoge este próximo domingo, 20 de septiembre, el cuarto torneo del IV Circuit Intercomarcal de ajedrez, con la celebración del XII Torneig d’Escoles. La competición comenzará a las 10 horas en el pabellón Francisco Ballester y los participantes tendrán que inscribirse antes por 6 euros. Desde la organización destacan que para disputar el torneo no es necesario estar federado.
La competición se desarrollará con partidas con un ritmo de tiempo de 7’+3 (tiempo inicial de 7 minutos, con un incremento adicional de 3 segundos por cada movimiento realizado).
El IV Circuit Intercomarcal de ajedrez comenzó el pasado 7 de junio en l’Alcúdia de Crespins. El día 21 del mismo mes la competición se trasladó a Sant Joanet. Los dos meses centrales del verano la competición descansó, retomándose el pasado 6 de septiembre en Carcaixent. Xàtiva será la sede del cuarto torneo del circuito, que seguirá en octubre en Anna, después de cancelarse el torneo de Cocentaina. El Genovés albergará el sexto torneo, el 18 de octubre, y la final del IX Circuit Intercomarcal celebrará la final el 15 de noviembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet confirma noches tropicales y calor estival antes de la llegada de tormentas a la Comunitat Valenciana
- Ernesto Valverde rechaza entrenar al Valencia CF tras hablar con Braulio Vázquez
- No sé quién eres, pero necesito que leas esto”: una madre de Xàtiva busca al desconocido que salvó a su hijo
- Un bombero que vigilaba el Poyo en la dana: 'A todos nos extrañó que nos retiraran a la base
- Queda atrapado en su furgoneta al caer por un barranco en el Camí de la Font de la Mata de Gata de Gorgos
- La alerta negra de Gan Pampols sigue sin 'pintarse' un año después
- Detenido por el apuñalamiento de la mujer que había acudido a una entrevista de trabajo en Carcaixent
- Colapso en el tráfico de Valencia este lunes: más de 29 kilómetros de retenciones y un accidente en la Pista de Ademuz