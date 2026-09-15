Xàtiva amplía las zonas pavimentadas del cementerio para mejorar la accesibilidad y la seguridad

El Ayuntamiento de Xàtiva está llevando a cabo una nueva actuación de mejora en el cementerio municipal mediante la ampliación de las zonas pavimentadas del recinto, con el objetivo de mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad y mantenimiento de las instalaciones. Los trabajos se están llevando a cabo mediante un contrato menor, con un presupuesto de 19.611,04 euros (IVA incluido). La actuación ha sido planteada como una intervención puntual para continuar adecuando y mejorando diferentes espacios del cementerio municipal. La ampliación de las soleras permitirá disponer de más superficie pavimentada en el recinto, facilitando el tránsito de las personas usuarias y mejorando las condiciones de mantenimiento de las instalaciones.

Nuevas zonas pavimentadas en el cementerio de Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

Esta intervención se suma a las diferentes actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Xàtiva durante los últimos años para ampliar, modernizar y mejorar el cementerio municipal. Una de las principales actuaciones recientes ha sido la ampliación en 2024 del cementerio con 470 nuevos nichos y 50 columbarios, una intervención que permitió incrementar la capacidad del recinto para los próximos años y que se estructuró en diferentes alineaciones adaptadas a los espacios disponibles. A esta actuación se sumó en 2025 la construcción de 84 nuevos columbarios para ampliar el espacio destinado al depósito de cenizas y dar respuesta a la creciente demanda de este tipo de sepultura. También se llevó a cabo una actuación específica para mejorar el sistema de evacuación de aguas pluviales de la zona de nueva ampliación, unos trabajos que permitieron conectar el nuevo espacio de nichos con el colector central y solucionar los problemas de acumulación de agua que se producían en esta zona cuando llovía.

Paralelamente, el ayuntamiento ha intervenido recientemente en el entorno de acceso al cementerio, con la adecuación de un aparcamiento de cerca de 200 plazas, trabajos de pintura viaria y mejoras en la organización de los espacios. También se habilitó una zona de recreo con bancos, mesas y papeleras, acompañada de la plantación de arbolado para generar zonas de sombra.

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El conjunto de estas actuaciones forma parte de la voluntad municipal de mantener y mejorar de manera progresiva un espacio de especial importancia para la ciudadanía, adaptándolo a las necesidades actuales y garantizando unas mejores condiciones de accesibilidad, seguridad y comodidad para las personas que lo utilizan. Además, las inversiones en el cementerio tienen continuidad en el presupuesto municipal de 2026, que contempla 60.000 euros destinados a la construcción de nuevos nichos, dentro del conjunto de inversiones previstas por el Ayuntamiento para este ejercicio.