Xàtiva cortará el agua este miércoles en una veintena de calles y cinco polígonos para instalar nuevos contadores sectoriales
La interrupción del suministro está prevista entre las 9.15 y las 15 horas
El Ayuntamiento de Xàtiva ha anunciado un corte programado del suministro de agua potable para este miércoles 16 de septiembre que afectará a numerosos puntos de la ciudad y a cinco zonas industriales. La interrupción se prolongará, en principio, desde las 9.15 hasta las 15 horas y responde a los trabajos para la instalación de contadores sectoriales en la red número 2.
Según ha comunicado el Servicio de Aguas Potables municipal, el corte tendrá una afección amplia tanto en zonas residenciales como en áreas de actividad económica. Entre los puntos afectados figuran la plaza de España, la avenida Juan Francés, la avenida Barxeta, la urbanización Pla Mesquita y la partida El Pla, además de distintos tramos del entorno.
En concreto, la suspensión del servicio alcanzará a los números 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23 de la avenida Selgas, así como a las calles Comare Ana Calabuig, Camí Llocnou de Fenollet, Cosmògraf Ramírez, Canonge Gonzalo Viñes, Poeta Chocomeli, Blai Bellver, Jaume Rubio, Mateu Pineda, Virrei Lluís Despuig, Doctor Blasco Soto y Bruno Lomas. También quedará afectado el colegio Pla Mesquita.
Cinco polígonos afectados
La actuación tendrá además incidencia en los polígonos industriales Mola, A, D, H y Meses, por lo que las empresas situadas en estas áreas deberán tener en cuenta la interrupción del abastecimiento durante buena parte de la jornada de mañana.
El Ayuntamiento ha pedido disculpas por las molestias que puedan ocasionar los trabajos. La instalación de los nuevos contadores sectoriales obliga a interrumpir temporalmente el servicio en esta parte de la red municipal.
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