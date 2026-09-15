Xàtiva paga 3.970 euros tras frustrarse la reforma del Ayuntamiento y rechaza otra reclamación de 15.570 €

La frustrada rehabilitación del edificio del Ayuntamiento de Xàtiva ha abierto un nuevo enfrentamiento entre el Partido Popular y el gobierno municipal a raíz de las consecuencias económicas derivadas de una adjudicación que finalmente no llegó a convertirse en contrato.

El consistorio ha abonado 3.970,08 euros a la empresa Atilcobra SA, que había resultado adjudicataria de las obras, mientras que ha rechazado una posterior reclamación de la mercantil por otros 15.570,49 euros.

El PP considera que el episodio evidencia los costes derivados de la paralización del proyecto y responsabiliza al gobierno de Roger Cerdà de haber llegado a adjudicar una actuación que posteriormente no se formalizó. El ejecutivo municipal, por su parte, defiende que la actuación del Ayuntamiento se ha ajustado a los informes técnicos y que precisamente ha permitido limitar el desembolso reclamado por la empresa.

Según la documentación citada por los populares, un decreto de Alcaldía del pasado 3 de septiembre recoge que Atilcobra había resultado adjudicataria de las obras de rehabilitación del Ayuntamiento, aunque el contrato finalmente no llegó a formalizarse. El consistorio reconoció posteriormente el pago de 3.970,08 euros, cantidad que, según el PP, fue abonada el 2 de abril. La adjudicataria presentó después una segunda reclamación por 15.570,49 euros, correspondiente, según sostiene la empresa, a 471,96 horas de trabajos realizados después de recibir la adjudicación.

El Ayuntamiento ha rechazado esta segunda petición en vía administrativa. La mercantil mantiene ahora la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa si discrepa de la decisión municipal.

Diferencias sobre el origen del pago

La interpretación de los 3.970 euros ya abonados centra buena parte de la discrepancia entre oposición y gobierno. El PP sostiene que se trata de un coste derivado de la no formalización del contrato y critica que las arcas municipales hayan tenido que asumir un gasto pese a que las obras nunca comenzaron.

“Las obras no empezaron, el contrato ni siquiera se formalizó, pero la factura sí ha llegado”, asegura el portavoz popular, Marcos Sanchis, quien reclama explicaciones sobre las razones que llevaron al Ayuntamiento a adjudicar la actuación antes de que el procedimiento quedara finalmente frustrado.

El gobierno municipal ofrece una lectura distinta. Asegura que, ante una reclamación de la empresa que se aproximaba en conjunto a los 20.000 euros, fueron los técnicos municipales quienes determinaron qué importe debía reconocerse. “Los técnicos del Ayuntamiento determinaron que los trabajos realizados no justificaban dicha cantidad y que únicamente correspondía abonar 3.970 euros”, sostiene el ejecutivo local.

El gobierno de Xàtiva defiende por ello que ha actuado para “defender el interés general”, rechazando el resto de la cantidad solicitada por la constructora.

Según la versión expuesta por el PP, el propio Ayuntamiento argumenta en la resolución que los trabajos en los que la empresa basa su reclamación adicional no habían sido encargados por la Administración y no debían haberse iniciado antes de formalizarse el contrato.

El PP relaciona el caso con la pérdida de la ayuda europea

Los populares enmarcan este nuevo episodio dentro de los problemas registrados anteriormente con el proyecto de rehabilitación de la casa consistorial.

La actuación estaba inicialmente vinculada al programa estatal PIREP, financiado con fondos europeos Next Generation. El Ayuntamiento había obtenido una ayuda de 2,84 millones de euros, pero acabó renunciando al proyecto ante la imposibilidad material de cumplir con los plazos de ejecución previstos y tuvo que reintegrar la financiación.

El PP recuerda además que el procedimiento comportó el pago de 281.772,69 euros en intereses de demora, una cantidad que los populares utilizan para reforzar sus críticas a la gestión del proyecto.

Sanchis sostiene que la indemnización ahora conocida se añade a esos costes y reclama al gobierno municipal que explique las circunstancias que llevaron a adjudicar una obra cuyo contrato finalmente no llegó a formalizarse.

La respuesta municipal a las críticas conocidas este lunes se centra, sin embargo, en la reclamación de la adjudicataria. El gobierno considera que el Ayuntamiento ha protegido los recursos públicos al rechazar los 15.570 euros adicionales solicitados por la empresa.

El ejecutivo también ha respondido políticamente al PP recordando distintos sobrecostes registrados durante anteriores gobiernos populares en proyectos como la plaza de toros o la Ciudad del Deporte, aunque estas actuaciones corresponden a etapas y expedientes distintos al de la actual rehabilitación del Ayuntamiento.

El conflicto deja así, por el momento, dos cifras: los 3.970 euros ya abonados y los 15.570 euros adicionales que el Ayuntamiento ha rechazado pagar. Esta última cantidad solo podría volver a ponerse en cuestión si la empresa decide recurrir la resolución municipal ante los tribunales.