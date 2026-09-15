Xàtiva prepara el equipamiento del centro de día con una inversión de 145.000 euros

El centro de día de Xàtiva para personas con diversidad funcional da un paso más hacia su puesta en marcha, con la dotación del equipamiento del edificio, situado en la calle Forn del Vidre, número 34. Tras la construcción del centro -las obras encaran la fase final de la ejecución-, el Ayuntamiento de Xàtiva ha licitado el suministro del equipamiento necesario con un contrato valorado en 144.866 euros. El proyecto del centro de día está financiado con 2,25 millones de euros del Pla Convivint para infraestructuras sociales de la Generalitat Valenciana, en el que la administración autonómica transfiere los fondos a los ayuntamientos para que tramiten toda la ejecución de los proyectos.

Obras de construcción del centro de día para personas con diversidad funcional, en una imagen de este pasado lunes. / Perales Iborra

El centro incorporará el mobiliario y equipamiento de hostelería, de las salas de rehabilitación y estimulación y los equipos informáticos, para la puesta en funcionamiento de la infraestructura sociosanitaria. El contrato se ha dividido en cinco lotes. El primero, con un presupuesto de 22.580 €, se centra en la dotación del mobiliario de hostelería, con el suministro, instalación y montaje del equipamiento del comedor, terraza, aseos y sala de residuos. El lote 2, con 23.369 €, consiste en el suministro de maquinaria para el equipamiento de la cocina, lavandería y almacenes, así como el ajuar y útiles de cocina para el servicio de hostelería. El lote 3 cuenta con 48,156 € para el equipamiento informático y licencias de uso, con ordenadores de mesa y portátiles, equipos y componentes para redes de transmisión de datos y equipos para las comunicaciones. También se incluyen sistemas de videoconferencia, pizarra digital y equipos multimedia, además de equipos de impresión, escaneo, fotocopiado y multifuncionales, según detalla la memoria del contrato. El suministro del equipamiento de la sala de rehabilitación conforma el lote 4 del contrato, con un presupuesto de 30.064 €, para la instalación y montaje de productos de fisioterapia, talasoterapia, rehabilitación, geriatría y ayudas técnicas. El último lote, el 5, con 20.694 €, dotará el equipamiento de la sala de estimulación, con un espacio multisensorial, concebido para el bienestar y la calidad de vida de personas con necesidades especiales y sus familias, diseñados específicamente para el trabajo en el aula, precisa el documento del contrato.

Construcción del centro de día de Xàtiva, en una imagen de este pasado lunes. / Perales Iborra

Los adjudicatarios tendrán un plazo máximo de un mes (30 días) para ejecutar el suministro, montaje, instalación y puesta a disposición del equipamiento.

Centro con 40 plazas

El centro de día para personas con diversidad funcional dispondrá de 40 plazas para usuarios y usuarias de Xàtiva y de la comarca, dando así respuesta a una larga demanda de las familias, que reclaman desde hace años este recurso asistencial.

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Obras de construcción del centro de día de Xàtiva, este pasado lunes. / Perales Iborra

La construcción del edificio está siendo ejecutada por la empresa Abala SL, que inició las obras el verano del año pasado. El diseño del proyecto corrió a cargo del estudio Vetges Tu i Mediterrània SLP. El centro de día es un edificio de estilo contemporáneo, completamente adaptado y energéticamente eficiente. Un edificio moderno, accesible y adaptado a las necesidades de los usuarios, con servicios de fisioterapia, talleres ocupacionales, atención psicológica y actividades terapéuticas.