Xàtiva vuelve a rugir con la Custom Meeting

Xàtiva acogió el pasado domingo una nueva edición de la Custom Meeting, un encuentro organizado por Horda del Asfalto MC que reunió a numerosos aficionados al mundo del motor en el pabellón de voleibol de la ciudad.

Uno de los vehículos expuestos en la Custom Meeting, en Xàtiva. / Custom Meeting

Durante la mañana, el público pudo disfrutar de una exposición de motocicletas custom y Harley-Davidson, Muscle Cars y camiones americanos, en un ambiente marcado por el rugido de los motores y la cultura vinculada a las dos y cuatro ruedas. La jornada contó además con dos conciertos, actuaciones de baile y diferentes actividades, que acompañaron una mañana de ambiente festivo en la capital de La Costera.

Motos expuestas en la Custom Meeting, en Xàtiva. / Custom Meeting

Uno de los momentos destacados fue la entrega de premios a las motocicletas y vehículos participantes, que contó con la presencia del alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, encargado de entregar los reconocimientos.

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Camión en la Custom Meeting, en Xàtiva. / Custom Meeting

La organización agradeció la participación de los clubes, expositores, artistas, colaboradores y público asistente, que hicieron posible una nueva edición de esta cita dedicada a las motocicletas, los vehículos americanos, la música y la cultura custom.