Xàtiva vuelve a rugir con la Custom Meeting
Los asistentes disfrutaron de una exposición de motocicletas y harley-davidson, muscle cars y camiones americanos
Xàtiva acogió el pasado domingo una nueva edición de la Custom Meeting, un encuentro organizado por Horda del Asfalto MC que reunió a numerosos aficionados al mundo del motor en el pabellón de voleibol de la ciudad.
Durante la mañana, el público pudo disfrutar de una exposición de motocicletas custom y Harley-Davidson, Muscle Cars y camiones americanos, en un ambiente marcado por el rugido de los motores y la cultura vinculada a las dos y cuatro ruedas. La jornada contó además con dos conciertos, actuaciones de baile y diferentes actividades, que acompañaron una mañana de ambiente festivo en la capital de La Costera.
Uno de los momentos destacados fue la entrega de premios a las motocicletas y vehículos participantes, que contó con la presencia del alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, encargado de entregar los reconocimientos.
La organización agradeció la participación de los clubes, expositores, artistas, colaboradores y público asistente, que hicieron posible una nueva edición de esta cita dedicada a las motocicletas, los vehículos americanos, la música y la cultura custom.
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