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Xàtiva vuelve a rugir con la Custom Meeting

Los asistentes disfrutaron de una exposición de motocicletas y harley-davidson, muscle cars y camiones americanos

Participantes en la Custom Meeting en Xàtiva.

Participantes en la Custom Meeting en Xàtiva. / Custom Meeting

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Redacción Levante-EMV

Xàtiva

Xàtiva acogió el pasado domingo una nueva edición de la Custom Meeting, un encuentro organizado por Horda del Asfalto MC que reunió a numerosos aficionados al mundo del motor en el pabellón de voleibol de la ciudad.

Uno de los vehículos expuestos en la Custom Meeting, en Xàtiva.

Uno de los vehículos expuestos en la Custom Meeting, en Xàtiva. / Custom Meeting

Durante la mañana, el público pudo disfrutar de una exposición de motocicletas custom y Harley-Davidson, Muscle Cars y camiones americanos, en un ambiente marcado por el rugido de los motores y la cultura vinculada a las dos y cuatro ruedas. La jornada contó además con dos conciertos, actuaciones de baile y diferentes actividades, que acompañaron una mañana de ambiente festivo en la capital de La Costera.

Motos expuestas en la Custom Meeting, en Xàtiva.

Motos expuestas en la Custom Meeting, en Xàtiva. / Custom Meeting

Uno de los momentos destacados fue la entrega de premios a las motocicletas y vehículos participantes, que contó con la presencia del alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, encargado de entregar los reconocimientos.

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Camión en la Custom Meeting, en Xàtiva.

Camión en la Custom Meeting, en Xàtiva. / Custom Meeting

La organización agradeció la participación de los clubes, expositores, artistas, colaboradores y público asistente, que hicieron posible una nueva edición de esta cita dedicada a las motocicletas, los vehículos americanos, la música y la cultura custom.

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