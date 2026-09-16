Canals se adelanta a la proliferación de milpiés ante las lluvias: estas son las zonas donde ya se actúa

El Ayuntamiento de Canals ha adelantado los tratamientos para tratar de frenar la proliferación de milpiés en diferentes puntos del municipio ante la llegada de las lluvias y la persistencia de temperaturas elevadas, dos circunstancias que pueden favorecer la aparición de estos animales.

La presencia recurrente de milpiés en determinadas zonas de Canals ha llevado a las concejalías de Medio Ambiente y Parques y Jardines a iniciar las actuaciones preventivas antes de que aumente su número.

Los primeros trabajos se están realizando en zonas próximas a edificios públicos y espacios municipales en los que se ha detectado su presencia o existe riesgo de que aparezcan. Entre los puntos en los que ya se está actuando se encuentran los alrededores del CEIP José Mollá, la zona de Horts y la Ermita.

El consistorio explica que está trabajando con distintos proveedores para determinar cuáles son los tratamientos más adecuados para controlar los milpiés intentando reducir al mínimo su impacto sobre el medio ambiente.

Las actuaciones pasan, en primer lugar, por desbrozar y mantener limpios los márgenes y parcelas de las zonas afectadas, uno de los métodos que permite reducir las condiciones favorables para la concentración de estos animales.

También se contempla la utilización de tierra de diatomeas o ceniza en los perímetros afectados. El uso de biocidas quedaría como último recurso y, según señala el Ayuntamiento, se recurriría a los productos más selectivos y respetuosos con el entorno para evitar afectar a los depredadores naturales de los milpiés.

Los trabajos municipales pretenden contener su presencia especialmente antes de los episodios de lluvia, después de que el Ayuntamiento haya constatado que la combinación de humedad y temperaturas altas puede favorecer su proliferación.

Cartas a los propietarios de parcelas afectadas

El control no se limitará a los espacios públicos. El Ayuntamiento está enviando además cartas informativas a propietarios de parcelas en las que se han localizado puntos con presencia de milpiés.

En estas comunicaciones se explica el protocolo de actuación y las medidas recomendadas para evitar que los animales encuentren espacios propicios para concentrarse y posteriormente desplazarse hacia viviendas, calles u otros espacios urbanos.

El consistorio mantendrá la vigilancia sobre las zonas afectadas y continuará coordinando nuevos tratamientos en función de cómo evolucione la presencia de milpiés en las próximas semanas.

La actuación adquiere especial relevancia con la llegada de los episodios de lluvia propios del final del verano y el inicio del otoño, cuando el incremento de la humedad puede provocar una mayor presencia de estos animales en determinadas zonas del municipio.