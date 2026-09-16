El CAX Orientació se cuelga dos medallas en Cieza

La sección de Orientació del Club Atletisme Xàtiva (CAX) ha conseguido dos medallas en las pruebas de la liga autonómica (LACV) y la liga del sud-este (LSE) celebradas el pasado fin de semana en Cieza (Murcia). Los corredores del club de Xàtiva consiguieron buenos resultados, destacando una medalla de plata y otra de bronce.

Inés Aragón, del CAX Orientació, en la prueba celebrada en Cieza. / CAX Orientació

El CAX Orientació se desplazaba a Cieza para participar en la octava y novena pruebas de la Lliga Autonòmica (LACV) y la segunda y tercera pruebas de la Liga del Sud-Este (LSE), celebradas el 12 y 13 de septiembre en los parajes de la Sierra del Oro de la localidad murciana. Las pruebas, organizadas por el club Senda, reunieron a más de 450 orientadores. Los recorridos de la competición de la Sierra del Oro estuvieron caracterizados por continuos cambios de dirección combinados con tramos intermedios que daban diversidad a la prueba y los corredores se encontraban con varias elecciones de ruta siendo una carrera divertida y rápida. El mapa mostraba una vegetación baja típicamente mediterránea y semiárida, donde destacaba el esparto, el romero y el tomillo con presencia de carrasco, lentisco o madroños en menor medida. Las masas forestales de pino carrasco se presentaban en zonas de sotobosque limpio y otros con amplia densidad de pinos y acumulación de maleza.

Arnau Benito, del CAX Orientació, en la carrera de Cieza. / CAX Orientació

El CAX Orientació conseguía buenos resultados y situaba a muchos de sus corredores entre los cinco primeros de la clasificación. En la carrera del sábado, la de Media Distancia, Edu Sanchis (M-45) se clasificaba en la 4ª posición; en la quinta plaza entraron Aitana Benito (F-12), Arnau Prats (M-12) y Arnau Benito (M-16). Por otro lado, en la carrera de Larga Distancia del domingo los resultados todavía fueron mejores y se conseguían hasta dos medallas. En la categoría Open Naranja, Paula Mollà conseguía la 2ª posición y Edu Sanchis en M-45 ocupaba la 3ª plaza. En F-14, Vera Aragón entraba en el 4.º lugar y la 5ª posición lo ocuparon Alba Prats (F-12), Arnau Benito (M-16) y Pepe Prats (M-21B).

Asier Vercher, del CAX Orientació, en la prueba de Cieza. / CAX Orientació

Al finalizar las dos pruebas el CAX Orientació se sitúa entre el Top5 de la Lliga Autonòmica (LACV). En la Liga del Sudeste (LSE) el club setabense ocupa la 8ª posición con 2.049 puntos.

Liga Española de Orientación a pie (LEOP)

Y sin tiempo para descansar y recuperar fuerzas, el CAX Orientació se desplazará a tierras alicantinas para disputar la penúltima prueba de la LEOP. El fin de semana del 19 y 20 de septiembre, las localidades de Monòver y el Pinós acogerán el XV Premi Internacional d'Orientació de la CV – El Vinalopó Mitjà. Esta prueba corresponde a la 1ª prueba de la LEOP que fue aplazada el pasado mes de febrero y las pruebas serán puntuables tanto para el ranking nacional como para el World Ranking Event. La FEDOCV será la organizadora de este acontecimiento en el cual se han inscrito casi 800 orientadores. El CAX Orientació llega a esta prueba con casi una treintena de orientadores y con el deseo de conseguir buenos resultados para aferrarse al sueño del ascenso a la División de Honor. Objetivo difícil, pero que se luchará hasta el final de la temporada, aseguran desde el club de Xàtiva.

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Edu Sanchis, del CAX Orientació, en la carrera disputada en Cieza. / CAX Orientació

El CAX Orientació también participará en la prueba de la LETO (Liga Española de Trail-O). Una modalidad de orientación inclusiva donde la precisión y la velocidad mental marcan la diferencia. La prueba se desarrollará la tarde del sábado 19 de septiembre en el Pinós, y también será puntuable para la LATO (Lliga Autonòmica de Trail-O).