Empiezan las obras para acabar con las aguas fecales en la entrada de Xàtiva: cuatro semanas para cruzar bajo las vías

Las obras para tratar de poner fin a los aparatosos problemas de saneamiento que periódicamente se registran en la principal entrada de Xàtiva han comenzado esta semana. Los primeros trabajos coordinados por Adif para construir el nuevo paso bajo las vías del ferrocarril que permitirá sustituir el colector obstruido de la Avenida País Valencià se han iniciado en la zona del polígono, al otro lado de la plataforma ferroviaria, a la altura de Bicicletas Sanchis.

El inicio de la intervención supone el primer movimiento físico para resolver una problemática que desde hace tiempo provoca afloramientos de aguas fecales, acumulaciones de toallitas y fuertes olores que indignan a los vecinos de la zona, especialmente después de episodios de lluvias intensas.

Fuentes de la empresa contratista que ejecuta los trabajos para Adif calcuan que esta primera fase, consistente en abrir el nuevo paso subterráneo por debajo de las vías, tendrá una duración aproximada de cuatro semanas. Una vez ejecutado el mismo, se introducirá el nuevo conducto que permitirá restablecer la conexión del saneamiento evitando el tramo actualmente inutilizado.

Tras esa intervención, será el Ayuntamiento de Xàtiva el que asumirá la última parte de los trabajos necesarios para completar la nueva conexión.

La complejidad de la actuación - que consiste en anular el colector actualmente obstruido y construir un nuevo cruce bajo las vías ferroviarias- ha retrasado durante meses una solución definitiva. El problema se encuentra precisamente bajo una infraestructura ferroviaria en servicio, lo que obliga a coordinar las obras con Adif y a utilizar medios específicos para atravesar la plataforma de las vías.

El origen de la avería se remonta a un desprendimiento en la infraestructura ferroviaria que provocó el hundimiento de la vía. El balasto utilizado en el ferrocarril acabó penetrando en el colector situado por debajo y lo dejó completamente taponado.

Desde entonces, la red de saneamiento no puede evacuar correctamente el caudal en determinados episodios, lo que favorece que residuos y aguas residuales terminen saliendo por las alcantarillas de la Avenida País Valencià.

Un problema que reaparece cuando llueve con intensidad

Los vecinos de la zona llevan tiempo denunciando una situación especialmente desagradable por los malos olores y la presencia de aguas fecales y residuos en superficie. El problema se agrava cada vez que se producen precipitaciones abundantes.

Uno de los últimos episodios tuvo lugar el pasado 20 de agosto, durante una jornada de fuertes lluvias en Xàtiva. Las precipitaciones provocaron distintos incidentes en la ciudad y el colector volvió a colapsar. No era un episodio aislado. El problema se ha repetido en anteriores temporales y ha convertido este punto de la entrada de Xàtiva en uno de los focos recurrentes de incidencias cada vez que la red recibe una cantidad importante de agua.

De los anuncios a las máquinas

El Ayuntamiento ya reconoció el pasado mes de abril que se encontraba ante un problema de “gran complejidad técnica” y que se estaban estudiando alternativas para reconstruir el colector. En las últimas semanas, el consistorio había confirmado a Levante-EMV el compromiso de Adif de comenzar la actuación durante septiembre en cuanto estuvieran disponibles los equipos necesarios.

Adif también había avanzado que la empresa encargada acudiría a Xàtiva esta semana para iniciar los trabajos previos con el objetivo de que el problema quedara solucionado durante el otoño. Las máquinas ya han comenzado a trabajar.