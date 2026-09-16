Javier Cabedo, presidente de Coeval: "Tenemos que conseguir que el talento de la Vall d’Albaida no se vaya a València, Madrid o Alemania"

Coeval nace en 1996 como una unión de empresas. ¿Cuál fue el objetivo, cuál fue la motivación para crear la asociación?

Tradicionalmente, el mundo asociativo empresarial siempre había ido en torno a asociaciones sectoriales, empresas, todas, siempre del mismo sector. Y en aquel entonces, hace 30 años, los empresarios de aquel momento decidieron, yo creo que fueron un poco transgresores en este sentido, vieron la necesidad de crear una asociación intersectorial, donde el único vínculo que hubiera entre las empresas fuera su territorialidad, en este caso perteneciente a la comarca de la Vall d’Albaida. Había muchas empresas, la zona nuestra en aquel entonces era netamente textil, vamos a decirlo así, pero había otras empresas que en un momento determinado no se sentían representadas o defendidas por alguna asociación empresarial. Ese fue un poco el motivo por el cual se decidió crear una asociación que diera cabida a todos, que el único requisito fuera la pertenencia a la comarca de la Vall d’Albaida. Hace 30 años, el textil fue principal promotor del nacimiento de Coeval, porque quería tener su vertiente territorial, y otros sectores eran el comercio, constructores y la hostelería. Eran los principales sectores representados entonces.

¿Cuántas empresas hay ahora en Coeval y de qué sectores?

En estos momentos, hay cinco asociaciones integradas dentro de Coeval y unas 420 empresas asociadas de manera directa a Coeval. Y de múltiples sectores. Hay una gran representación de todos los sectores.

El presidente de Coeval, Javier Cabedo, en la sede de la entidad empresarial en Ontinyent. / Perales Iborra

¿Cómo ha evolucionado el mundo de la empresa en la Vall d’Albaida en 30 años? ¿Cuáles son los cambios más importantes que aprecia?

La realidad de la Vall d’Albaida a nivel empresarial de hace 30 años no tiene nada que ver con la actualidad. Desde Coeval venimos trabajando desde siempre, y de manera mucho más importante estos últimos 5-10 años, en intentar, y creo que se ha conseguido, y las empresas de la comarca también están consiguiendo, llegar a un nivel de profesionalización muy superior a los que teníamos. Antes, la empresa era normalmente familiar, con un modelo de gestión, digamos, poco profesional, muy familiar, y yo creo que todo este tipo de barreras poco a poco van superándose y las empresas hoy en día, sean o no sean familiares, están en un nivel de profesionalización mejorable, por supuesto, porque en esta vida siempre hay que mejorar o hay que tener esa aspiración o ambición de mejorar, pero estamos ahora mismo en un nivel de profesionalización muy superior al de hace 30 o 20 años.

¿Cómo ha contribuido Coeval a ese cambio?

Una de las tareas importantes de Coeval es dar a las empresas asociadas o a las empresas de la comarca, esas herramientas para poder tener posibilidades de mejorar en su profesionalización. Llevamos muchos años trabajando la formación y la información en la pyme familiar, porque tenemos un proyecto en común con la Diputació de València desde ya hace varios años, donde precisamente tenemos que hacer eso, trabajar esos cambios generacionales, sean pymes familiares o no, para que ese cambio suponga una mejora en la rentabilidad y en la profesionalidad de la empresa. Llevamos muchos años haciéndolo y continuaremos, acercando a la comarca profesionales de otras empresas o profesionales de consultoras, para que nos enseñen cómo se está trabajando en las empresas líderes de la Comunitat Valenciana o de España, para poder “copiar” lo mejor, intentar aplicarlo en la escala que esté en nuestras empresas. Hacemos un gran esfuerzo por intentar traer a la zona empresarios, directivos de grandes empresas o de empresas también no tan grandes, pero de casos de éxito que pueda enseñarnos en ese sentido.

Hacemos un gran esfuerzo por traer a la comarca empresarios, directivos de empresas de éxito para que pueda enseñarnos en ese sentido

Una de las situaciones más complejas que ha tenido que atravesar, no sólo el mundo de la empresa, toda la sociedad, fue el tema de la covid, de la pandemia. Muchas empresas tuvieron que readaptarse a la situación. Pasados unos años, ¿cuál ha sido el impacto y cómo han salido de ello las empresas?

En aquel entonces, cuando estábamos en plena vorágine de lo que estaba pasando, lo ves todo de una manera que ahora, con un poco de perspectiva, se ve de una manera un poco diferente. Hubo unos meses duros, pero bueno, también hay que decirlo, durante esos dos meses, la administración pública, el Gobierno en este caso, actuó. Tuvo muy claro que tenía que actuar y respaldar sí o sí a las empresas, y dio muchas facilidades, ayudas, sobre todo a aquellas empresas que estuvieron de manera mucho más directa afectadas, que no podían abrir, como la hostelería por ejemplo, o determinados sectores donde tuvieron más dificultad. Pero excepto esos dos o tres primeros meses, donde se tuvieron esas ayudas, después en poco de tiempo, el mundo de la empresa se adapta muy fácilmente a las realidades que le vienen. Hubo un impacto muy puntual en el tiempo, pero después, porque como ya he dicho, el mundo empresarial y el mundo privado tiene un dinamismo espectacular, en poco de tiempo fuimos capaces de volver a una normalidad.

Coeval, decía usted, trabaja con las empresas en la profesionalización, también en la internacionalización, con las empresas familiares, el relevo generacional. También trabaja con centros educativos y de FP para que atiendan las necesidades de las empresas. Coeval ahora ya va mucho más allá de ser una unión de empresas.

Sí, sí. Nosotros pertenecemos, en algún caso, al consejo de algún instituto de la zona. Tenemos una relación muy estrecha, tanto con los institutos como, en este caso, tenemos la suerte de tener en la Vall d’Albaida un campus propio de la Universitat de València. Tenemos mucha relación y mucha vinculación con este tipo de centros educativos, porque nos interesa adaptar o adecuar la formación a la realidad económica e industrial que tenemos en la comarca. No tiene sentido hacer una formación en nuestra zona sobre un tipo de economía donde no se trabaja en la propia comarca, ¿no? Estamos haciendo un esfuerzo importante, es mejorable, yo creo que la administración debería ser más flexible en ese sentido a la hora de adaptar ese tipo de formación. También podemos equivocarnos y a veces pensamos que un tipo de formación que a priori podría ser muy interesante para los chavales y chavalas de la comarca, y después la respuesta no es la más idónea. Intentamos en ese sentido, adaptar o forzar a la administración a que adapte la oferta formativa de los institutos y centros educativos de nuestra comarca a la realidad económica. En algunos casos sale muy bien, además, hoy en día, sobre todo en la formación profesional, hay un alto índice de empleabilidad. En eso estamos, ya llevamos varios años trabajando en este tema, y si lo ponemos en una balanza, es más positiva que negativa.

Javier Cabedo, presidente de Coeval, en la sede de la patronal en la capital de la Vall d'Albaida. / Perales Iborra

Hablando de la relación con las administraciones públicas, que potencian desde Coeval, ¿por qué es importante esa colaboración público-privada?

Porque el ámbito privado llega donde llega, y al final las normas las pone la administración. Si la administración no conoce la realidad del mundo empresarial, y la empresa no conoce los parámetros o las normativas que pone la administración pública, que debe ponerlas, dentro de unos parámetros y de una lógica o una coherencia, la cosa estaría totalmente desequilibrada. Creo que la administración tiene que ser un facilitador del mundo empresarial, siempre y cuando se hagan las cosas bien, porque quien crea riqueza y crea dinamismo económico al final es la empresa, y es la empresa privada. Pero la empresa privada tiene que también estar, vamos a decir, controlada o vinculada a determinadas normativas que estamos obligadas a cumplirlas. El hecho de ir de la mano es intentar llegar al mejor puerto posible y lo antes posible, para el bien de todos. Si la economía genera puestos de trabajo, genera bienestar social, la principal interesada es la administración pública.

¿Qué retos se marcan desde Coeval?

Hay uno primordial y es que la realidad económica y social de hace 30 años no tiene nada que ver con la realidad económica y social actual. Y hablando exclusivamente del tema económico, que es el que represento yo a nivel empresarial, de los empresarios, el perfil de empresa que está creándose hoy en día no es el perfil de empresa de antes. Las empresas de la zona, tradicionalmente han sido empresas más o menos grandes, empresas industriales. Hoy en día aparece un tipo de empresa mucho más pequeña, mucho más dinámica, mucho más innovadora, mucho más tecnológica. Tenemos que ser capaces de adaptar el territorio a ese tipo de perfil de nueva empresa, tenemos que ser capaces de retener en la comarca a esos chavales y chavalas jóvenes, emprendedores, que tienen mucho talento y tenemos que intentar que ese talento, que es de aquí, no se vaya a trabajar fuera de nuestras fronteras. Tenemos que crear, con la Administración Pública, por lo que decíamos antes de la colaboración público-privada, tenemos que ser capaces de crear dentro de la comarca de la Vall d’Albaida ese entorno favorable para que esas personas, sean jóvenes o no tan jóvenes, pero que tienen un proyecto emprendedor, un proyecto novedoso, tengan claro que pueden desarrollarlo también aquí dentro de la comarca de la Vall d’Albaida. Que no se tengan que ir a Madrid, a Barcelona o a València o se tengan que ir a Alemania. Que puedan desarrollarse profesionalmente y desarrollar su producto o su servicio también aquí desde la comarca de la Vall d’Albaida. Creo que ese es el reto más importante. Es muy bonito decirlo, aunque es muy difícil de hacer, pero en esa línea tenemos que trabajar. Otro de los objetivos principales es que segundas y terceras, incluso en algunos casos ya cuartas generaciones de empresas, tengan esa ilusión de continuar desarrollando su proyecto empresarial en nuestra comarca, que se profesionalicen al máximo, que por el hecho de ser una pyme familiar no implica que sea la familia la que gestione el día a día de la empresa. Hay muchas fórmulas que permiten profesionalizar la empresa y de esa manera evitaremos situaciones de cierre de empresas, evitaremos situaciones de pérdidas de empleo en nuestra comarca, que evidentemente ninguno desea.

Hablaba de las nuevas tecnologías, ¿cómo ve el tema de la inteligencia artificial, cómo lo ven desde el mundo de la empresa?

La verdad que ahora es un tema que está tremendamente de moda. Creo que, evidentemente, es un cambio importante, es un cambio que se está produciendo, que no es futuro, es presente ya. Es una herramienta que puede ayudar mucho a las empresas y la dificultad vendrá en el uso que se haga de esa herramienta. Si la administración también es capaz de crear la normativa adecuada para que se haga un uso razonable y en clave positiva de lo que es una innovación tecnológica, porque al final es una innovación tecnológica, creo que el mundo de la empresa y la propia sociedad saldrá ganando con este tipo de herramientas. Es igual que cuando aparece internet, es una herramienta que después se ha demostrado que es muy útil, hoy en día no podríamos vivir prácticamente sin internet. Esto es igual, lo que pasa es que acaba de aterrizar, acaba de aparecer. Es cierto que la velocidad y el ritmo que está cogiendo es muy importante, pero, como ya he dicho, las empresas tenemos una capacidad de adaptación a los cambios que se puedan producir. Lo que le pido a las empresas es que estén atentas, que se formen, que se informen, porque seguro que algo positivo pueden sacar de la inteligencia artificial.

Uno de los objetivos es que las nuevas generaciones de empresas tengan ilusión de continuar desarrollando su proyecto empresarial en nuestra comarca, que se profesionalicen al máximo

Hablemos de usted. Es presidente de Coeval desde 2017, afronta el tercer mandato. ¿Qué balance hace de estos años al frente de Coeval?

Efectivamente, soy presidente desde junio de 2017. Llevo nueve años de presidencia, me quedan tres en teoría. Estoy muy satisfecho de estos nueve años, sobre todo de la capacidad que hemos tenido de comarcalizar la asociación. La asociación nació y tiene la sede social de Ontinyent, que es la capital de la comarca y la ciudad más grande de los 34 municipios de la comarca. Al principio tenía que crecer un poco desde ahí, coger el volumen desde ahí. Pero yo tenía muy claro cuando entré de presidente que había que hacer una tarea de campo importantísima, y salir a hacerse visibles. Después de nueve años, lo hemos conseguido. Coeval en estos momentos es mucho más conocida que hace unos años, que hace diez o quince años, en toda la comarca. Hemos destinado muchos recursos y mucho tiempo para darnos a conocer fuera de Ontinyent y es raro el pueblo en el que no hayamos estado. Estamos haciendo actividades formativas, informativas, juntas directivas, no en los 34 municipios de la comarca, pero pocos nos quedan. Esto ha sido muy importante para nosotros y, de hecho, el crecimiento asociativo que estamos teniendo nos viene básicamente de empresas que no son de Ontinyent. Antes había un crecimiento muy vinculado a la capital de la comarca, y en estos momentos hay un crecimiento muy vinculado, sobre todo, a poblaciones de fuera. Una de las cosas que más me ha satisfecho es que hemos conseguido llegar allí donde no llegábamos. Y también me siento satisfecho de que hayamos sido capaces de traer a nuestro territorio a empresarios, directivos, personalidades muy importantes que nos han posicionado, que nos tienen situados en el mapa y eso nos permite que en un momento determinado, cuando tengamos alguna necesidad de la administración pública o de infraestructuras, te puedan ayudar. En eso hemos salido ganando, pero continuamos peleando todos los días, no podemos relajarnos, tenemos que mejorar, hay que mejorar infraestructuras de comunicación en la zona, tenemos muchas carencias aún, pero esa es la batalla diaria de Coeval.

En el acto central del aniversario vamos a poder escuchar a la empresa más puntera en la Comunitat Valenciana, la referente en estos momentos, la empresa PLD Space, de Elx

Está al inicio del tercer mandato, no sé si se plantea un cuarto ¿cómo ve el futuro?

Bueno, me quedan tres años, el mandato acaba en el 2029, estoy en el comienzo del tercer mandato. No lo sé, ahora mismo no me lo planteo. Estoy satisfecho de la tarea que se está haciendo, y eso lo tengo que decir también públicamente, gracias al equipo de técnicos que hay en la asociación. El presidente no es un presidente ejecutivo, el presidente Coeval es un presidente institucional, yo doy la cara, pero la labor se hace desde el equipo técnico de la entidad. Insisto, ahora mismo no es una cosa que tenga en la cabeza plantearme qué pasará de aquí a tres años. No puedo decir ni que sí ni que no, ni todo lo contrario. En la legislatura anterior a ser elegido presidente, fui vicepresidente. Fue una lista continuista en la que el único cambio fue, básicamente, el de presidente y alguno más. Sí que hemos intentado introducir dentro de la junta directiva a personas más jóvenes, hemos intentado diversificar el tipo de sector que esté representado en la junta directiva, hemos intentado incorporar el mayor número posible de mujeres. Y de aquí a tres años ya veremos que pasa, no me atrevo a predecir nada.

Este jueves celebran el acto del aniversario en el Centre Cultural Caixa Ontinyent, a las 18 horas. Explíquenos cómo será.

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Será el acto central y exclusivo de la celebración. Un 30 aniversario no es como el 25 o el 50 aniversario. Creemos que había que celebrarlo, porque es una cifra para celebrar, 30 años de asociación es una cifra importante. Vamos a intentar, por una parte, y es importantísimo, agrupar, juntar a todos los asociados a Coeval que quieran venir, que están invitados, y a los no asociados también, es un acto abierto al público y a todas las empresas que quieran acompañarnos. Y después, y creo que es la parte más importante del acto central, será la conferencia de la empresa más puntera en la Comunitat Valenciana, la empresa referente en estos momentos, la empresa PLD Space, de Elx. La charla nos contará la historia y la trayectoria de esta empresa que representa hacia dónde va el futuro económico y empresarial, porque es tecnológica, porque es innovadora, porque atrae el talento y lo retiene. Y el hecho de que esté PLD Space es para que las empresas de aquí de la comarca vean que en una población que está a apenas una hora de la Vall d’Albaida, son capaces de hacer lo que están haciendo. Si lo están haciendo ellos a una hora de la Vall d’Albaida, pues aquí también pueden hacerlo.