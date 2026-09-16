Justicia reduce a una "consulta de mercado" su búsqueda de suelo privado para los nuevos juzgados de Xàtiva

El 15 de junio, la Conselleria de Justicia y Transparencia publicó en el Diario Oficial de la Generalitat un "anuncio para la adquisición directa de una parcela para albergar la nueva sede judicial de Xàtiva". En virtud de esta resolución, los propietarios privados de terrenos que se amoldaran a los requisitos exigidos disponían de un plazo de 15 días hábiles para ofrecerlos como emplazamiento de los futuros juzgados. Transcurridos 92 días de aquel edicto, se desconoce qué ofertas se han presentado y en qué punto se encuentra su valoración.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Xàtiva solicitó a finales de julio a la Generalitat que dejara "sin efecto" cualquier actuación encaminada a la adquisición de una nueva parcela para albergar la sede judicial de esta ciudad a raíz de la suspensión cautelar del proceso de reversión del antiguo monasterio de Santa Clara, dictada a principios de ese mes por el director general de Patrimonio de la Conselleria de Economía y Hacienda. Dicho inmueble fue cedido gratuitamente hace cuatro años por el consistorio a la Generalitat para construir el nuevo Palacio de Justicia.

La decisión de frenar el procedimiento se adoptó después de que la corporación municipal setabense formulara un requerimiento para advertir de su intención de acudir a los tribunales si el Consell continuaba adelante con su intención de desprenderse del convento, al entender que esta medida podría causar "perjuicios de imposible o difícil reparación" a la ciudad.

Lo que ha trascendido ahora es la contestación de la Conselleria de Justicia a la petición de suspender también cualquier paso dirigido a la compra de nuevos terrenos. Según la comunicación recibida este lunes por el consistorio setabense, el departamento que dirige Nuria Martínez respondió a la dirección de Patrimonio el 4 de agosto centrándose en una cuestión esencialmente jurídica: según su alegato, el anuncio publicado para localizar solares no constituye todavía un procedimiento de compra, sino únicamente unas "actuaciones previas equivalentes a una consulta de mercado". Justicia niega así que la publicación del anuncio del 15 de junio sea "equiparable a un procedimiento de adquisición de una parcela", como indicaba el encabezamiento del propio edicto.

Por otro lado, la conselleria recalca que el citado anuncio se publicó antes de la interposición de la reclamación administrativa previa del Ayuntamiento de Xàtiva y de la resolución de Patrimonio que suspendió la reversión de Santa Clara. Con estos argumentos, la Generalitat pretende defender que no existe una contradicción formal entre esta resolución y la búsqueda de posibles ubicaciones alternativas. Pero, al mismo tiempo, sigue sin aclarar el fondo de un proceso sobre el que la propia Conselleria de Justicia mantiene un notable hermetismo.

Este diario ha preguntado en dos ocasiones en los últimos meses al departamento autonómico por el resultado de la búsqueda de terrenos y por la situación actual del expediente, sin obtener hasta ahora una respuesta que permita conocer cuántas parcelas se han ofrecido, cuáles cumplen los requisitos o si se ha evaluado ya alguna alternativa.

Un proceso de 2,6 millones del que siguen faltando respuestas

El último escrito está firmado por la Dirección General de Patrimonio y responde a la petición que el Ayuntamiento formuló el pasado 22 de julio para frenar cualquier actuación encaminada a adquirir suelo para la sede judicial.

Patrimonio trasladó aquella solicitud a Justicia el 29 de julio y recibió respuesta el 4 de agosto. En ella, la conselleria asegura que el anuncio publicado a mediados de junio «se enmarca dentro de un proceso de actuaciones previas equivalentes a una consulta de mercado» y «no es equiparable a un procedimiento de adquisición de una parcela». Justicia, además, viene a sostener que la búsqueda de alternativas comenzó antes de que se desencadenara el conflicto jurídico con el Ayuntamiento y que esa fase preliminar no supone todavía que haya decidido comprar un solar concreto.

Sin embargo, el escrito no explica qué ocurrió después del cierre del plazo de presentación de propuestas, que concluyó a principios de julio. Tampoco revela si hubo una o varias ofertas, si se han realizado informes técnicos, si existe una parcela preferente o si el proceso permanece paralizado.

La Generalitat ha reservado 2,6 millones de euros en sus presupuestos de 2026 para adquirir los terrenos destinados al futuro complejo judicial de Xàtiva. La búsqueda de suelo se puso en marcha después de que la Conselleria de Justicia decidiera abandonar el proyecto de rehabilitación de Santa Clara, donde estaba prevista una inversión de alrededor de 25 millones de euros, y apostar por la construcción de un edificio de nueva planta en otro emplazamiento. La administración autonómica planteó en primer lugar emplazar la sede judicial en terrenos municipales, pero el consistorio contestó que no existen ubicaciones más adecuadas que Santa Clara para la infraestructura.

Santa Clara sigue jurídicamente en manos de la Generalitat

Mientras tanto, el antiguo monasterio de Santa Clara continúa constando en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat como un bien de dominio público adscrito a Justicia. El edificio había sido cedido gratuitamente por el Ayuntamiento durante un periodo no inferior a 50 años con una finalidad concreta: albergar el nuevo Palacio de Justicia.

El 1 de junio, la Dirección General de Patrimonio inició el procedimiento para revertir el inmueble al Ayuntamiento después de que Justicia comunicara su decisión de descartar aquel proyecto. El consistorio reaccionó con una reclamación previa a la vía contencioso-administrativa y advirtió de que llevaría el asunto a los tribunales al considerar que la reversión podía causar «perjuicios de imposible o difícil reparación».

Patrimonio terminó suspendiendo cautelarmente la eficacia de su propia resolución mientras analizaba la reclamación municipal y solicitaba un informe a Justicia. Fue precisamente la coexistencia de ambos procedimientos la que llevó al alcalde, Roger Cerdà, a elevar el tono contra la Generalitat. El Ayuntamiento sostuvo que resultaba difícil compatibilizar la suspensión cautelar de la reversión de Santa Clara con el hecho de que Justicia continuara buscando otra ubicación para los mismos juzgados.

Cerdà llegó a advertir de que la suspensión podría acabar siendo un «acto simulado, puramente formal pero carente de trascendencia jurídica» si el Consell seguía avanzando paralelamente hacia una alternativa fuera del monasterio. El alcalde acusó a la Generalitat de vulnerar los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional y reclamó que se anulase definitivamente la reversión y se retomara el proyecto pactado inicialmente.

La respuesta conocida ahora intenta desmontar una parte de esa argumentación: Justicia insiste en que buscar posibles parcelas no equivale jurídicamente a comprarlas.