La nueva entrada a Anna por la CV-580 obliga a expropiar 28 parcelas y casi 1,2 hectáreas

La Diputación de València ha activado las expropiaciones necesarias para remodelar la CV-580 a la entrada de Anna, una ambiciosa actuación valorada en 2,3 millones de euros y destinada a mejorar uno de los tramos más conflictivos de esta carretera de la Canal de Navarrés que afectará a 28 parcelas y una superficie total de 11.868 metros cuadrados, cerca de 1,2 hectáreas.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado la relación inicial de bienes y derechos afectados por el proyecto de acondicionamiento, mejora de la seguridad viaria y conexión ciclo-peatonal en la carretera CV-580, que actuará entre los puntos kilométricos 1+600 y 2+800, es decir, sobre unos 1,2 kilómetros de carretera.

La relación de terrenos permite dimensionar la afección territorial de las obras. Las expropiaciones alcanzan 28 fincas, aunque no todas pertenecen a propietarios particulares. De ellas, 23 corresponden a particulares, herencias o sociedades privadas, mientras que otras cinco son terrenos de administraciones públicas, cuatro del Ayuntamiento de Anna y una de la Generalitat.

En conjunto, la superficie que pasará a estar afectada por la expropiación definitiva asciende a 11.868 metros cuadrados. En la relación publicada no se establecen, de momento, superficies adicionales por ocupación temporal o servidumbres.

Las afecciones son muy diferentes en función de cada finca. Las parcelas con mayor superficie incluida en el expediente alcanzan los 1.263, 1.245, 1.069 y 1.038 metros cuadrados, mientras que en otros casos la obra únicamente necesita pequeñas franjas de terreno de unas pocas decenas de metros cuadrados.

Una nueva glorieta

Las expropiaciones permitirán disponer del suelo necesario para ejecutar una reforma que va más allá del reasfaltado de la carretera. El proyecto busca mejorar el trazado y la seguridad vial en el acceso a Anna, desde la conexión de la CV-580 con la CV-590 hasta las proximidades del casco urbano.

Este sector había sido identificado en los estudios de carreteras como un tramo que requería actuaciones de seguridad. La carretera presenta curvas, diferentes accesos a parcelas y caminos rurales y varios puntos de incorporación de vehículos.

Uno de los principales cambios previstos es la remodelación de una intersección actualmente configurada en forma de T mediante una nueva glorieta, con el objetivo de ordenar los movimientos de entrada y salida y reducir los riesgos en este punto. La actuación se desarrolla además en un entorno especialmente transitado durante determinadas épocas del año, ya que en este corredor se encuentran accesos hacia enclaves turísticos y naturales como el Gorgo de la Escalera y el entorno del Lago de Anna.

La reforma de la CV-580 tendrá también una vertiente de movilidad sostenible. El propio proyecto aprobado por la Diputación incluye expresamente una conexión ciclopeatonal junto a las obras de mejora de seguridad vial. El objetivo es dar continuidad a los desplazamientos a pie y en bicicleta en un acceso donde actualmente existen tramos inconexos y donde coinciden vehículos con personas que se desplazan hacia caminos rurales, instalaciones y espacios naturales próximos.

La solución deberá adaptarse además a diferentes condicionantes existentes a lo largo de los 1,2 kilómetros afectados, entre ellos accesos privados, caminos agrícolas y estructuras de drenaje y paso existentes.

Primer paso para disponer de los terrenos

La publicación en el BOP supone ahora la apertura formal de la fase expropiatoria. La Diputación ha aprobado la relación inicial de bienes y derechos necesarios para ejecutar el proyecto. Este procedimiento permite identificar las fincas afectadas y avanzar en la disponibilidad de los terrenos antes de la ejecución de las obras.

La intervención tiene especial relevancia para Anna, pero también para el conjunto de la Canal de Navarrés, ya que la CV-580 constituye el principal eje viario que atraviesa la comarca y comunica sucesivamente municipios como Anna, Chella, Bolbaite, Navarrés, Quesa, Bicorp y Millares.

La activación de las expropiaciones supone así un nuevo avance para una reforma que combinará seguridad vial, transformación del acceso a Anna y movilidad ciclopeatonal, y que requerirá ocupar definitivamente casi 12.000 metros cuadrados de terreno.