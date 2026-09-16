Vallada refuerza la prevención de incendios con cabras celtibéricas en cuatro cortafuegos durante todo el año

Vallada mantendrá durante todo un año el pastoreo preventivo con cabras celtibéricas en cuatro cortafuegos de su término municipal. El Ayuntamiento acaba de adjudicar un nuevo contrato por 10.427,91 euros para garantizar el desbroce mediante ganado caprino de estas franjas forestales, una fórmula que el municipio lleva utilizando con éxito desde hace años para reducir la vegetación y el combustible disponible en caso de incendio.

La novedad reside ahora en la continuidad y alcance de la actuación. El contrato, adjudicado este mes, tendrá una duración de 365 días y se concentrará en cuatro cortafuegos de primer y segundo orden incluidos en la red de prevención de incendios del municipio.

El contrato identifica las cuatro franjas forestales en las que se realizará el pastoreo mediante las referencias XAT-AC-42.01.04.0, XAT-AC-42.01.07.0, XAT-AC-42.03.09.0 y XAT-AC-42.05.10.0. La actuación permitirá mantener estas zonas con menor carga vegetal a lo largo de diferentes épocas del año y no únicamente durante los meses inmediatamente anteriores al verano.

El servicio se financia dentro de las actuaciones vinculadas al Fondo Estratégico de Prevención de Incendios y Gestión Forestal de 2026 y se suma a otros trabajos que Vallada desarrolla para mantener sus montes y caminos forestales. El Ayuntamiento también ha encargado este año una modificación de su Plan Local de Prevención de Incendios Forestales, mientras que durante los últimos meses ha contratado trabajos convencionales de desbroce en distintos caminos municipales.

Del desbroce puntual a un servicio anual

La utilización de ganado para mantener determinadas áreas forestales no es nueva en Vallada. La apuesta municipal pasa por dar continuidad durante doce meses a este tipo de mantenimiento en cuatro cortafuegos, integrándolo en el conjunto de actuaciones preventivas del término municipal.

El pastoreo permite reducir hierbas, matorral y vegetación baja de manera progresiva, especialmente en espacios en los que mantener despejadas las franjas resulta fundamental para dificultar la propagación del fuego.