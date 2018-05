"The next guardian" abrirá la cuarta edición Mostra la Ploma

El IVC acoge en la Filmoteca el jueves 31 de mayo, a las 20.00 horas, la inauguración del festival Mostra La Ploma, con el acto de presentación de los contenidos del festival y la posterior proyección de 'The Next Guardian' (2017), de Dorottya Zurbó y Arun Bhattarai, una coproducción entre Hungría y Bután. La película será presentada al público de la Filmoteca por la directora húngara Dorottya Zurbo.

'The Netx Guardian' explica la historia de Gyembo y Tashi, dos hermanos adolescentes que viven en una remota aldea de Bután. Su padre, el encargado de un monasterio milenario que ha pertenecido a la familia durante generaciones, trata de convencer a Gyembo para que abandone los estudios y lo suceda como guardián del templo. Tashi, por su parte, no se identifica como chica y tiene un sueño: convertirse en jugador profesional de fútbol.

En su cuarta edición, la Filmoteca amplia la colaboración con Mostra La Ploma, festival internacional de cine y cultura por la diversidad sexual, de género y familiar organizado por Lambda, colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, como complemento cultural a la celebración del Orgullo 2018 de València.

Además de la sesión inaugural, la Filmoteca acoge la sección no competitiva Panorama, compuesta por seis largometrajes de ficción recientes sobre temática LGTBIQ.

Dentro de esta sección se estrenan en València la sugerente 'Cuatro días, cuatro noches' o sorpresas de la temporada como la francesa 'Las garçon sauvages', la perturbadora 'As boas maneiras', y la lúcida y radical 'I Am Truly a Drop of Sun on Hearth'. Completan la sección oficial la brasileña 'Corpo eléctrico' y la argentina 'Hoy partido a las tres', un retrato con humor del fútbol femenino amateur.

Las secciones competitivas de Mostra La Ploma -cortos documentales y de ficción y largos documentales- podrán verse en los cines Albatexas del 3 al 7 de junio.