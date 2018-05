El Micalet acoge un alegato contra el olvido en "Ligueros de equipaje"

El Teatre Micalet de València pondrá en cartel, desde el jueves, 31 de mayo, y hasta el 3 de junio, el espectáculo "Ligeros de equipaje", una pieza sobre la memoria histórica creada a partir de multitud de crónicas y testimonios reales.

La sala acogerá cinco únicas funciones de este montaje, que llega a València "avalado por premios y el reconocimiento de la crítica y el público", destaca la sala.

En "Ligeros de equipaje", dos actores, interpretados por Javier Garcia y Pedro Rebollo, representan caso 50 personajes. Con una cuidada puesta en escena y los recursos "más innovadores" en vídeo e iluminación, el espectáculo "pretende, con una historia de ficción creada con muchas crónicas y testimonios reales, recuperar la verdadera historia de centenares de miles de personas".

En 1939, casi medio millón de persones cruzaron, a través de los Pirineos, la frontera francesa. La mayoría iba a pie. El sur de Francia no se preparó para una "invasión" de esa magnitud y no fue capaz de prevenirlo. Los españoles fueron desposeídos de todo en la frontera y muchos no volvieron nunca.

En resumen, "Ligeros de equipaje" "no es una obra sobre la Guerra Civil, sino un trabajo que trata sobre el olvido, el pasado, la ausencia, la muerte y la vida", concluyen.